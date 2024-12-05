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隆基绿能钟宝申：未来2至3年BC将占据光伏半壁江山

2024年12月05日11:30 | 来源：人民网
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12月3日，由中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳主持，隆基绿能董事长钟宝申、爱旭股份董事长陈刚和上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠共同参与的“向新而行 BC共生”主题对话进行。活动上，钟宝申表示，未来2至3年，BC产品将占据光伏行业半壁江山。

陈刚认为，BC技术最接近单结晶硅理论的极限效率。BC的无银化可以大量节约贵金属，且不需要用到稀有元素，可有效降低非硅成本。

对此，钟宝申表示认同。他指出，光伏的本质是作为基础能源满足国民经济未来用电需求，因此需要足够普及、足够便宜，也就是光伏一直以来追求的更高的效率、更低的成本、更长周期的可靠性。BC结构工艺步骤多、精度要求高，成本削减等挑战已经被一一克服。无论从客户价值还是产业链价值而言，BC都是具有最高性价比、最有竞争力的技术路线。

谈到BC技术对行业的推动时，钟宝申认为，光伏产业的发展离不开创新，尽管行业面临一些挑战，但是以终为始，从效率、成本、可靠性三方面而言，只有用创新驱动技术发展，才能为光伏产业发展带来新的活力。同时，他还透露，BC技术将来在钝化方面、减少损伤方面以及激光的精益化方面还需要持续地研发创新。目前隆基中试线已在反复攻关，组件也在测试，已经生产的二代产品相比TOPCon组件效率提高明显。在成本方面，隆基在贵金属替代方面做了较多储备，这些努力都可以显著提高BC技术的竞争力。

“今年SNEC展会期间，在嘉兴的客户交流会上，我曾与大家打赌2029年BC将占据光伏行业半壁江山。目前从现实角度和事物发展规律看，我认为BC时代的到来时间将要更早。”钟宝申表示。

对话嘉宾一致认为，从BC技术生态圈角度来看，必须上下游协同建立标准，同时降低推广成本和客户使用成本，才能让技术更快地惠及社会。钟宝申表示，上下游间共同研讨、共同开发的创新项目，可以有效加快技术落地速度。同时，钟宝申呼吁：“基于法律法规和商业原则之上，基于合理商业计划之上，希望大家共同来推动BC产业的健康发展。同时，应当从过往的产业发展历程中充分总结经验、吸取教训，使产业走向健康的未来。”

(责编：董童、李源)
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