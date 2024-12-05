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红星美凯龙：落实落细以旧换新政策 打造更为经济的购物体验

2024年12月05日13:45 | 来源：北京青年报客户端
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原标题：北京家电以旧换新补贴倒计时

今年8月下旬，北京市商务局发布《北京市加力支持家电以旧换新补贴实施细则》，在一众推出以旧换新活动的企业中，红星美凯龙凭借在家居产品换新、适老化改造等方面的动作持续“出圈”。11月，红星美凯龙再次入选首批“建材以旧换新行动重点推广企业”，进一步推动绿色消费和循环经济的发展，为家居建材行业的发展注入了新的动力。

北京红星美凯龙同城5店联动工厂、品牌，整合资源，积极参与政府“以旧换新”补贴活动，让更多消费者享受到“真金白银”的实惠。对个人消费者购买一级能效或水效的家电产品，按照产品销售价格的20%给予补贴；对个人消费者购买二级能效或水效的家电产品，按照产品销售价格的15%给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元，至高补贴1.6万元。除此之外，活动期间至商场消费可叠加商场活动，额外再享九折截至目前，北京红星美凯龙同城五店电器“以旧换新”销售三万单，销售额达3亿元，带动品类销售提升194%。

创新性的活动模式和服务体系是红星美凯龙“出圈”的根本原因。以北京五家商场为例，一方面，红星美凯龙积极对接品牌工厂资源，与数十家头部家电品牌达成了深度合作，一同助力京城市民家电以旧换新，在品质、服务等方面有了更全面的保障，可以为消费者提供更多元化和更高品质的选择。同时为换新家庭提供了“送新拖旧”一站式服务。从旧家电的回收、新家电的选购到送货安装，红星美凯龙全程负责，消费者无需再为繁琐的流程而烦恼；另一方面，红星美凯龙借助组织以旧换新讲解会、入驻小区、设置互动问答点等方式扩大活动传播面，通过现场演示、互动问答等方式，让消费者更加直观地了解以旧换新的政策和流程，将以旧换新深入到消费者的日常生活中。

红星美凯龙借助全业态、全渠道、全覆盖构建起了一个多维度、全方位覆盖不同消费需求的惠民补贴体系，为消费者量身打造更为经济、高效的全方位购物体验，帮助更多消费者触手可及地享受到政策补贴实惠。之后，红星美凯龙将继续落实落细以旧换新各项政策，联合更多品牌及经销商推出更多活动玩法及爆品，在双旦到临前夕实现生产与消费、政策与市场的“双向奔赴”，让消费者“去旧更容易、换新更愿意”。

(责编：曹淼、李源)
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