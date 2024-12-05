2024年是“消费促进年”，一年来，消费环境有何新变化？市场呈现了哪些消费新趋势？公众有哪些新的消费理念？发现新场景，展示新活力，洞察新趋势，12月9日，人民网将在北京举办2024国民消费大会。

本次大会将以“新场景、新活力、新趋势”为主题，采取“大会深度交流+消费场景体验+百日直播专场”的线上线下创新互动形式，生动立体展示国民消费领域的发展成果。

政产学研齐汇聚，传递消费新声音。本届大会将邀请来自相关主管部门、行业组织、地方党委政府负责人代表以及企业嘉宾代表，聚焦消费领域前沿趋势和创新成果，围绕创新发展新型消费以及健康消费、国货潮品等相关话题探讨交流，为优化消费环境出谋划策。

值得关注的是，大会上还将启动“精品消费月·双节关爱季——进机关进企业进社区”系列线下专场活动，并于大会当天在人民网举办首站活动。该系列将重点结合国家倡导的“2024消费促进年”“精品消费月”活动，联合在京机关企事业单位的工会部门、后勤保障部门和具有消费场景的街道社区，围绕健康消费、绿色消费、智能消费、时尚消费，借势元旦、春节“双节”节点，为职工和居民提供多种福利好物。

此外，结合人民网正在开展的“万商万品 万象焕新——百日直播行动”，大会期间还将依托人民优选平台，开展“2024有创新”系列直播，通过“云会场”展示优选好物。

(责编：董童、李源)

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