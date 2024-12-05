人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

助力和美乡村建设 潮州“大吴会客厅”落成

2024年12月05日14:17 | 来源：人民网
小字号

近日，由立邦中国支持改建的“大吴会客厅”在广东潮州大吴村宣告落成。

在落成仪式上，新加坡立时集团及立邦品牌创办人吴清亮的女儿吴婕人忆述了父亲的桑梓情怀，立邦中国亦宣布将“大吴会客厅”捐赠给广东省大吴村集体，期望以此支持村内公共文化服务体系建设，为当地农文旅融合发展加注新动能。

大吴会客厅落成仪式现场。（受访者供图）

大吴会客厅落成仪式现场。（受访者供图）

据了解，位于广东省潮州市浮洋镇大吴村的大吴会客厅由松昌幼儿园改建而成，其设计团队巧妙运用“榕树”元素，以村中大榕树为中心布局，设置餐厨空间、茶书院、兴趣教室、手工作坊、运动场以及能承载潮戏剧场、市集等功能的创新空间，旨在为当地村民享受社交生活与人际活动提供便利。

“几十年来，以吴清亮先生为代表的海外侨胞，积极支持大吴村的发展建设。我们期待‘大吴会客厅’充分发挥文化使命，助力提升村民文化素养，成为大吴村的‘文旅新名片’。”浮洋镇党委书记苏培根说。

“一直以来，吴清亮的精神深深影响着我们。他身上的自强不息的拼搏精神、服务社会的初心，都融入立邦发展之路上，我们始终践行‘在中国、为中国’战略，多措并举赋能中国市场向好发展。”立邦中国首席执行官钟中林表示，近年来，我国持续推进营商环境建设，在经济合作与发展组织发布的全球营商环境排名中位次逐步提升，给予广大侨胞投资祖国极大的鼓舞和信心。目前，立邦在中国已设立74家工厂，10家创新及技术研发中心，今年还在上海启动立邦亚太创新研发中心的建设。

“我们坚信，投资中国就是投资未来。未来，我们将持续加码在中国的投资，以创新驱动产品技术升级，积极培养中国产业人才，在助力中国乡村振兴、经济社会高质量发展方面，贡献侨企力量。”钟中林说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
REITs市场常态化发行提质增速
　　随着12月3日华泰南京建邺REIT的上市，上交所上市公募REITs（不动产投资信托基金）产品数量达到34只，产品上市数量、融资规模在全市场占比近七成。业内人士表示，沪市REITs运行三年以来，市场常态化发行不断提质增速，上交所市场已初步形成了投融资协调发展、市场定价基本均衡的市场生态。…
央企创投基金既要“放得活”又要“管得住”
　　既要“算总账”，对整体投资组合开展长周期考核评价；还要“算大账”，考核评价以功能作用发挥为核心，兼顾效益回报等要素，不以单纯追求财务回报为目标……在近日国务院国资委与国家发展改革委联合出台的、推动中央企业创业投资基金高质量发展的政策措施中，国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题受到关注。 上述政策措施提出，针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部