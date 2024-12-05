近日，由立邦中国支持改建的“大吴会客厅”在广东潮州大吴村宣告落成。

在落成仪式上，新加坡立时集团及立邦品牌创办人吴清亮的女儿吴婕人忆述了父亲的桑梓情怀，立邦中国亦宣布将“大吴会客厅”捐赠给广东省大吴村集体，期望以此支持村内公共文化服务体系建设，为当地农文旅融合发展加注新动能。

大吴会客厅落成仪式现场。（受访者供图）

据了解，位于广东省潮州市浮洋镇大吴村的大吴会客厅由松昌幼儿园改建而成，其设计团队巧妙运用“榕树”元素，以村中大榕树为中心布局，设置餐厨空间、茶书院、兴趣教室、手工作坊、运动场以及能承载潮戏剧场、市集等功能的创新空间，旨在为当地村民享受社交生活与人际活动提供便利。

“几十年来，以吴清亮先生为代表的海外侨胞，积极支持大吴村的发展建设。我们期待‘大吴会客厅’充分发挥文化使命，助力提升村民文化素养，成为大吴村的‘文旅新名片’。”浮洋镇党委书记苏培根说。

“一直以来，吴清亮的精神深深影响着我们。他身上的自强不息的拼搏精神、服务社会的初心，都融入立邦发展之路上，我们始终践行‘在中国、为中国’战略，多措并举赋能中国市场向好发展。”立邦中国首席执行官钟中林表示，近年来，我国持续推进营商环境建设，在经济合作与发展组织发布的全球营商环境排名中位次逐步提升，给予广大侨胞投资祖国极大的鼓舞和信心。目前，立邦在中国已设立74家工厂，10家创新及技术研发中心，今年还在上海启动立邦亚太创新研发中心的建设。

“我们坚信，投资中国就是投资未来。未来，我们将持续加码在中国的投资，以创新驱动产品技术升级，积极培养中国产业人才，在助力中国乡村振兴、经济社会高质量发展方面，贡献侨企力量。”钟中林说。

(责编：曹淼、李源)

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