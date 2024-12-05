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我国第三次全国土壤普查取得阶段性进展

2024年12月05日14:59 | 来源：新华网
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新华社北京12月5日电（记者古一平）记者5日从农业农村部举行的新闻发布会上了解到，我国第三次全国土壤普查取得阶段性进展。目前，外业调查采样任务已如期完成。截至上个月底，内业测试化验进度达到88%。

农业农村部农田建设管理司副司长杨鹏在发布会上介绍，普查开展以来，农业农村部会同有关部门组织3万多家单位40多万名普查工作者，深入2860个县采集样点287.2万个，采集样品311万份，如期圆满完成外业调查采样工作。

据了解，土壤普查是对土壤形成条件、土壤类型、土壤质量、土壤利用及其潜力的调查。第三次全国土壤普查于2022年正式启动，计划用4年时间，重点对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。

作为一项重要国情国力调查，全国土壤普查已开展过两次，开展第三次基于什么现实考量？

杨鹏说，我国上一次全国土壤普查于1979年至1984年开展，随着经济社会的快速发展，我国土壤资源利用方式、规模和强度均发生了重大变化，亟需掌握当前土壤状况。开展第三次全国土壤普查，能够为土壤科学利用、改良培肥、保护管理等提供基础支撑，为涉及经济、社会、生态等方面政策的制定提供决策依据。

第三次全国土壤普查将于2025年完成普查数据审核和汇交汇总，开展相关成果编制等。杨鹏表示，下一步，农业农村部将持续强化跟踪指导，做好技术支撑，加强普查保障，按照“进度服从质量”原则，指导各地尽快完成土壤普查内业测试化验，扎实推进数据验收、成果形成等工作。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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