人民网北京12月5日电 （欧阳易佳）12月5日，中国气象局发布《中国温室气体公报》（以下简称《公报》）。《公报》指出，2023年中国陆地区域年平均大气二氧化碳浓度增量略低于过去10年（2014—2023年）平均增量（2.4ppm）。

《公报》显示，2023年瓦里关全球大气本底站观测到的二氧化碳年平均浓度为421.4±0.1ppm，与北半球中纬度地区平均浓度大体相当，相比2022年增量为2.3ppm，与全球同期增量相当，略低于近十年增量的平均值（2.4ppm），利用卫星遥感监测也显示，中国陆地区域年平均大气二氧化碳浓度增量略低于过去10年（2014—2023年）平均增量（2.4ppm）。甲烷和氧化亚氮年平均浓度分别为1986±0.6ppb、337.3±0.1ppb，较2022年增量分别为8ppb、0.8ppb，低于全球同期增量。

中国气象局科技与气候变化司副司长黄玮介绍，《公报》是中国气象局服务应对气候变化工作及我国“双碳”战略的重要决策服务产品之一，与世界气象组织发布的《WMO全球温室气体公报》相呼应。

黄玮表示，中国气象局作为应对气候变化工作的科技型、基础性支撑部门，在温室气体监测、评估、计量标准、碳源汇核算等领域不断发挥自身优势和重要作用。未来，中国气象局将加快构建覆盖我国主要城市和区域的国家温室气体观测网，加强高精度大气温室气体监测与动态分析，持续加强碳源汇评估与核算技术研究，为实现我国碳达峰目标和碳中和愿景提供有效数据支撑。

(责编：郭思邈、高雷)

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