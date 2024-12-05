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我国诚信纳税企业数量稳步增长

良好的纳税信用有力护航企业高质量发展

人民网记者 车柯蒙
2024年12月05日15:02 | 来源：人民网
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作为企业的重要无形资产，良好的纳税信用能为企业带来哪些红利？

对于石家庄冀超玻璃科技有限公司财务负责人李雪红而言，良好的纳税信用就是“真金白银”。

记者了解到，近期，该公司凭借A级纳税人的身份顺利申请了500万元的低息贷款。得益于该笔资金保障，公司更新了生产设备，提升了工艺水平。

对中小企业而言，要拓展市场，高效的低息融资是关键，无抵押、审批快、只需线上申请正是“银税互动”的优势。在河北省，税务部门帮助纳税人将纳税信用转化为融资信用，提升融资便利度，助力中小微企业、民营企业缓解融资难题。

良好的纳税信用还可以换来实实在在的效益。在办理出口退税过程中，税务部门为A级纳税人开通绿色通道，流程简化、资料简单、审核迅速。

“作为A级纳税人，公司近三年申请了1860万元的出口退税款，都能很快到账。”唐山市仁和五金工具有限责任公司财务负责人冯伟介绍，该公司已经连续7年被评为A级纳税人，尝到了良好纳税信用带来的甜头。

与此同时，纳税信用A级或B级也是申请增值税留抵退税的必要条件。

近年来，承德兆丰钢铁集团有限公司积极响应国家节能减排号召，投资的新项目建设过程中产生了大额留抵税额。2024年，兆丰钢铁凭借优良的纳税信用级别，享受到1.05亿元的增值税留抵退税，为加快项目建设提供了资金保障。

“公司已连续3年被评为A级纳税人。”在公司财务负责人张国东看来，纳税信用就像指挥棒，能够正向引导企业诚信经营。

合规是企业的立身之本，只有依法合规经营，企业才能行稳致远。作为企业合规的一个重要方面，诚信纳税正“撬动”企业实现高质量发展。

全国纳税信用年度评价结果显示，2024年全国守信纳税人达4127万户，比2023年增加378万户，其中纳税信用最高等级A级纳税人数量近335万户，比去年增加45.6万户，诚信纳税企业数量稳步增长。

推动企业养成依法诚信纳税的自觉，离不开相关部门的科学引导。

近年来，国务院国资委先后印发《中央企业合规管理指引（试行）》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件，强化央企依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。对照国资委要求，中核集团、国家电网、华润集团、太重集团等企业纷纷采取行动，强化税务合规管理，制定具体制度或专项指南。

在2009年，税务总局就发布了《大企业税务风险管理指引（试行）》，引导大企业合理控制税务风险，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，指导大企业和税务机关开展税收风险管理。方太集团就根据这份指引，制定了《方太税务风险指引》，对基础税务管理、关联交易和税收优惠等十个方面的税务风险控制作了明确规定，并将税务风险控制节点嵌入业务流程中，从业务端开始防范税务风险。

近期，国家税务总局发布了《“走出去”税收指引》（2024年修订版），是继2017年首次发布以来的第三次修订，将涉税服务事项由原来的99个扩充至120个，并更新了2021年—2024年生效的税收政策文件及税收协定有关内容，帮助企业更好适应国内外税收环境新变化，做好税务合规管理。

法治是市场经济的内在要求和良性运行的根本保障。当依法经营、依法治企、依法纳税的意识牢牢扎根在广大企业心间，整个市场将更加公平有序、更加充满活力。税务专家认为，面对市场竞争中的机遇与挑战，企业需要把税务合规置于更加重要的位置，建立完善的税务管理制度并有效执行，为企业长远发展打下坚实基础。

(责编：郭思邈、高雷)
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