人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

五部门印发意见加强金融气象协同联动 服务经济社会高质量发展

2024年12月05日15:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月5日电 （欧阳易佳）近日，中国气象局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持需求导向、科技赋能、分类施策、开放合作，创新服务产品、优化服务方式、完善协作机制，推进金融气象数据、产品、技术及人才资源双向聚合，建立完善多层次、广覆盖、可持续的气象与金融协作机制，为金融强国建设提供有力支撑。

《意见》指出，全球气候变化背景下，极端天气气候事件频发重发，加剧了物理风险和转型风险。近年来，各地积极探索，在气象指数研发、投融资产品开发、气象灾害风险减量等方面取得实质性进展，有效赋能金融业和实体经济发展。到2025年，业务协同、保障有力的气象与金融协作机制初步建立，气象灾害风险减量作用有效发挥，金融气象指数产品更加丰富，探索形成一批可复制、可推广的金融气象服务模式，气象与金融协同发展能力和水平显著提升。到2030年，金融气象数据、产品、技术、人才等各类要素资源的聚集效应有效发挥，全链条服务保障体系基本建立，气象与金融协作的效率和保障能力显著提升。

今年9月，中国气象局发布了中国金融气象指数与服务平台，作为客观“标尺”衡量农业、能源、交通等经济实体面临的气象风险，对证券期货、投融资、保险等金融领域运行具有较强的指示意义和预警作用。

中国气象局应急减灾与公共服务司司长王亚伟表示，中国气象局将金融作为专业气象服务新赛道。通过数据、技术、产品等融合创新，研发气象相关绿色金融工具，拓展应用场景，迸发乘数效应和倍增效果。

“下一步，我们将与国家金融管理部门深化合作，不断优化政策环境，培育和发展新质生产力，致力于服务金融强国建设和经济社会高质量发展。”王亚伟说。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门印发意见加强金融气象协同联动 服务经济社会高质量发展
　　人民网北京12月5日电 （欧阳易佳）近日，中国气象局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持需求导向、科技赋能、分类施策、开放合作，创新服务产品、优化服务方式、完善协作机制，推进金融气象数据、产品、技术及人才资源双向聚合，建立完善多层次、广覆盖、可持续的气象与金融协作机制，为金融强国建设提供有力支撑。…
良好的纳税信用有力护航企业高质量发展
　　作为企业的重要无形资产，良好的纳税信用能为企业带来哪些红利？ 对于石家庄冀超玻璃科技有限公司财务负责人李雪红而言，良好的纳税信用就是“真金白银”。 记者了解到，近期，该公司凭借A级纳税人的身份顺利申请了500万元的低息贷款。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部