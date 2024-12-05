人民网北京12月5日电 （欧阳易佳）近日，中国气象局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持需求导向、科技赋能、分类施策、开放合作，创新服务产品、优化服务方式、完善协作机制，推进金融气象数据、产品、技术及人才资源双向聚合，建立完善多层次、广覆盖、可持续的气象与金融协作机制，为金融强国建设提供有力支撑。

《意见》指出，全球气候变化背景下，极端天气气候事件频发重发，加剧了物理风险和转型风险。近年来，各地积极探索，在气象指数研发、投融资产品开发、气象灾害风险减量等方面取得实质性进展，有效赋能金融业和实体经济发展。到2025年，业务协同、保障有力的气象与金融协作机制初步建立，气象灾害风险减量作用有效发挥，金融气象指数产品更加丰富，探索形成一批可复制、可推广的金融气象服务模式，气象与金融协同发展能力和水平显著提升。到2030年，金融气象数据、产品、技术、人才等各类要素资源的聚集效应有效发挥，全链条服务保障体系基本建立，气象与金融协作的效率和保障能力显著提升。

今年9月，中国气象局发布了中国金融气象指数与服务平台，作为客观“标尺”衡量农业、能源、交通等经济实体面临的气象风险，对证券期货、投融资、保险等金融领域运行具有较强的指示意义和预警作用。

中国气象局应急减灾与公共服务司司长王亚伟表示，中国气象局将金融作为专业气象服务新赛道。通过数据、技术、产品等融合创新，研发气象相关绿色金融工具，拓展应用场景，迸发乘数效应和倍增效果。

“下一步，我们将与国家金融管理部门深化合作，不断优化政策环境，培育和发展新质生产力，致力于服务金融强国建设和经济社会高质量发展。”王亚伟说。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经