人民网记者 杜燕飞

自2004年联合国全球契约组织首次提出ESG（环境、社会和治理）理念以来，已获得社会各界越来越多的认可。在“双碳”背景下，我国企业如何应对ESG带来的机遇与挑战？怎样建立符合我国发展特色、接轨国际的ESG体系架构？

“有不少国际上的准则，都是通过相互磨合，最终形成共识的过程。早前各国财务准则各有不同，导致大家在做贸易往来时会有不同理解。” 德勤中国可持续发展合伙人胡建宇表示，ESG披露准则国内外发展的方向上大体一致。例如，大家在可持续发展风险管理的管制、策略、风险、指标的认知上有较强的共识；将可持续发展报告与企业财务报告联合起来评估企业的价值创造；未来可能通过引入第三方等方式加强监管等。在我国乡村振兴、支持中小企业发展等获得的关注度高。

今年5月，财政部发布了《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，拉开了建设我国统一的可持续披露准则体系序幕。今年6月，国务院国资委印发的《关于新时代中央企业高标准履行社会企业责任的指导意见》明确，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战。

业内人士表示，对于央企而言，践行可持续发展理念，不断提升ESG实践管理水平，不仅是履行社会责任、推动企业自身高质量发展的内在需要，也是培育具有全球竞争力的世界一流企业的重要方向。

在政策引导下，央企上市公司成为规范披露ESG信息的“领航者”“模范生”。国务院国资委近期发布的《中央企业上市公司ESG蓝皮书》显示，截至今年9月底，央企集团控股的上市公司ESG报告披露率达99.6%，其中82家央企集团控股上市公司ESG报告覆盖率达100%。

“对国资央企而言，更加关注新质生产力、全面绿色转型、科技伦理与数据安全、国际化经营等新阶段的发展要求，并将已有成果进一步转化成为ESG信息披露的指引。”有业内人士表示，ESG是一个复杂的生态系统，应立足于我国企业的发展实际，多方合力积极构建具有我国特色并与国际准则接轨兼容的ESG信息披露规则、ESG绩效评价方法和ESG投资指引等。通过推动绿色低碳转型和可持续发展，来提升自身的企业管理水平。

申万宏源研究报告指出，A股央企上市公司披露的ESG信息主要反映我国的社会价值观，因此，央企的信息披露、评价体系需要在吸纳国外ESG体系的基础上，结合中国特色做一定的优化完善。

“构建符合中国国情的ESG评价体系刻不容缓。”国新咨询执行董事唐玉立表示，要接轨国际，兼容本土，制定中国特色ESG新标准，在ESG标准制定过程中充分考虑不同行业、不同类型企业的差异，进行分类施策，要注意标准的落地实操性，培育具有专业性的评级机构和咨询机构。

国务院国资委社会责任局副局长张晓松近期在ESG中国·创新年会（2024）国际化发展分会上表示，近年来，国务院国资委推动将ESG相关理念融入监督管理体系，国资央企在ESG工作推进过程中也发挥了重要作用，后续将参与相关规则制定、主动对接国际国内ESG规则，在践行ESG重要议题中强化引领作用，带动供应链上下游共建共享，传播ESG优秀实践，与社会各界共同推进ESG发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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