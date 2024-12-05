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业界：积极探索ESG理念的中国标准和实践样本

人民网记者 杜燕飞
2024年12月05日15:21 | 来源：人民网
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自2004年联合国全球契约组织首次提出ESG环境、社会和治理理念以来，已获得社会各界越来越多的认可。在“双碳”背景下，我国企业如何应对ESG带来的机遇与挑战？怎样建立符合我国发展特色、接轨国际的ESG体系架构？

“有不少国际上的准则，都是通过相互磨合，最终形成共识的过程。早前各国财务准则各有不同，导致大家在做贸易往来时会有不同理解。” 德勤中国可持续发展合伙人胡建宇表示，ESG披露准则国内外发展的方向上大体一致。例如，大家在可持续发展风险管理的管制、策略、风险、指标的认知上有较强的共识；将可持续发展报告与企业财务报告联合起来评估企业的价值创造；未来可能通过引入第三方等方式加强监管等。在我国乡村振兴、支持中小企业发展等获得的关注度高。

今年5月，财政部发布了《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，拉开了建设我国统一的可持续披露准则体系序幕。今年6月国务院国资委印发关于新时代中央企业高标准履行社会企业责任的指导意见明确将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战。

业内人士表示，对于央企而言，践行可持续发展理念，不断提升ESG实践管理水平，不仅是履行社会责任、推动企业自身高质量发展的内在需要，也是培育具有全球竞争力的世界一流企业的重要方向。

在政策引导下，央企上市公司成为规范披露ESG信息的“领航者”“模范生”。国务院国资委近期发布的《中央企业上市公司ESG蓝皮书》显示，截至年9月底，央企集团控股的上市公司ESG报告披露率达99.6%，其中82家央企集团控股上市公司ESG报告覆盖率达100%。

对国资央企而言，更加关注新质生产力、全面绿色转型、科技伦理与数据安全、国际化经营等新阶段的发展要求，并将已有成果进一步转化成为ESG信息披露的指引。”有业人士表示，ESG是一个复杂的生态系统，应立足于我国企业的发展实际，多方合力积极构建具有我国特色并与国际准则接轨兼容的ESG信息披露规则、ESG绩效评价方法和ESG投资指引等。通过推动绿色低碳转型和可持续发展，来提升自身的企业管理水平。

申万宏源研究报告指出，A股央企上市公司披露的ESG信息主要反映我国的社会价值观，因此，央企的信息披露、评价体系需要在吸纳国外ESG体系的基础上，结合中国特色做一定的优化完善。

“构建符合中国国情的ESG评价体系刻不容缓。”国新咨询执行董事唐玉立表示，要接轨国际，兼容本土，制定中国特色ESG新标准，在ESG标准制定过程中充分考虑不同行业、不同类型企业的差异，进行分类施策，要注意标准的落地实操性，培育具有专业性的评级机构和咨询机构。

国务院国资委社会责任局副局长张晓松近期在ESG中国·创新年会（2024）国际化发展分会上表示，近年来，国务院国资委推动将ESG相关理念融入监督管理体系，国资央企在ESG工作推进过程中也发挥了重要作用，后续将参与相关规则制定、主动对接国际国内ESG规则，在践行ESG重要议题中强化引领作用，带动供应链上下游共建共享，传播ESG优秀实践，与社会各界共同推进ESG发展。

(责编：郭思邈、高雷)
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