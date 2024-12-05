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第12届中国责任投资论坛年会在京举行

2024年12月05日16:28 | 来源：人民网
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12月3日，主题为“ESG理念20年：可持续金融的回顾与展望”的第12届中国责任投资论坛（China SIF）年会在北京举行。来自监管、市场和学术界的多位专家在年会上发表演讲或参与对话，300多位与会代表现场参会。

中国责任投资论坛理事长、商道融绿董事长、联合国环境规划署金融倡议中国代表郭沛源介绍，自2004年联合国全球契约（UN Global Compact）提出ESG概念以来，ESG投资已经发展了20年，伴随ESG理念的主流化，全球可持续金融的资产规模已超过30万亿美元。本届年会旨在回顾ESG理念诞生、发展和演进过程，并结合中国绿色金融和ESG发展现状，深入探讨当前ESG热点问题，展望可持续金融的机遇和挑战。

联合国可持续证券交易所倡议主席、联合国贸易和发展投资与企业司司长李楠表示，ESG已从小众讨论演变为主流战略。越来越多的公司认识到ESG披露必不可少，也有更多的投资者认识到长期可持续发展的重要性。

在主旨演讲环节，全国社保基金理事会原副理事长、中国责任投资论坛名誉理事长王忠民强调了AI在ESG领域的重要作用。他提出，如果能用好AI工具，那么ESG的认知、行动和管理将更加系统和有效。

国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席汪义达表示，ESG责任投资已成为耐心资本的重要驱动力，ESG责任投资赋能新质生产力加快发展，我国也在积极推动全球可持续金融合作和发展。

在圆桌对话环节，国际可持续准则理事会主席特别顾问、国际财务报告准则基金会北京办公室主任张政伟表示，ISSB旨在建立全球统一、可比的可持续披露全球基准。成立以来发展迅速，全球已有30个经济体开始采用ISSB准则。ISSB还启动了生物多样性、生态系统和生态系统服务，以及人力资本这两项主题性准则的研究工作。

国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏认为，应对气候变化关乎能源、产业、贸易、金融和科技等发展核心议题，已经成为ESG领域炙手可热的焦点。当前，我国金融机构、上市公司和发债企业在信息披露和责任投资中应该关注碳排放总量和强度绩效指标。

新开发银行ESG主管Dr. Roman NOVOZHILOV表示，过去二十年来，ESG和可持续金融已经从多边开发银行（如新开发银行）采用的独特创新方法，发展成为各类投资者和发行人广泛使用的策略。ESG以及可持续金融在中国的快速发展得益于支持性的监管框架和本土投资者日益增长的兴趣。中国在可持续金融的某些方面已处于世界领先地位，并致力于将其可持续发展框架与国际标准接轨。

穆迪评级信用策略及研究部高级副总裁党菁菁提出，强制性气候披露将会增加合规成本，但有助于中国企业强化风险管理实践，并保持国际市场准入。

此外，《中国责任投资年度报告2024》《中国地方政府ESG评级指标体系研究报告（2024）》等报告先后在会上发布。年会还就“ESG投资推动转型金融”“生物多样性与ESG投资（TNFD专场）”“气候韧性与企业转型”“ESG信息披露标准发展”等议题举行了多场平行论坛。

(责编：董童、李源)
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