人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人形机器人进厂训练“打螺丝” 业界加快商业化应用

2024年12月05日16:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月5日电 （记者孙博洋）近期，人形机器人成为继人工智能之后又一个受到关注的热门产业。

2023年11月，工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》中提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。北京、上海、深圳等地纷纷出台支持政策，设立产业基金，人形机器人产业成为新的投资风口。

中国已经连续多年稳居全球最大的工业机器人消费国和生产国的位置。在工业自动化、智能制造战略的推动下，中国市场需求旺盛，尤其是在汽车制造、电子设备、金属制品、食品加工等众多领域中，工业机器人的应用大幅度增加。此外，除了工业机器人市场外，服务机器人在中国的发展也非常迅速，涉及家庭服务、医疗康复、教育娱乐、公共服务等多个应用场景。随着技术进步和社会需求的变化，中国机器人市场呈现出多元化、智能化的特点，并且持续保持着强劲的增长态势。

人形机器人公司魔法原子（MagicLab）负责人吴长征表示，相比传统复合机器人，人形机器人凭借其拟人的特性，对复杂环境的适应度更高，能够适应不同的工作任务和生产线布局，尤其适合 3C、家电等需要频繁切换产线的工厂工作，同时，高自由度、类人操作等特性，让人形机器人能够帮助制造业提高产线柔性，降低工厂部署成本。

据高工产业研究院（GGII）预测，中国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平，2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元，到2030年将达到近380亿元；2024—2030年，中国人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。

人形机器人训练场景。受访方供图

人形机器人训练场景。受访方供图

12月2日，魔法原子（MagicLab）宣布人形机器人MagicBot已进驻工厂产线，进行多项作业训练。

《人形机器人创新发展指导意见》提出，人形机器人发展要突破关键技术，集中在打造人形机器人“大脑”和“小脑”，突破“肢体”关键技术和健全技术创新体系。

吴长征表示，公司已具备机器人“大脑+小脑+心脏”全面技术矩阵和持续研发能力，基于AI对于数据训练、感知导航、精密操作等领域的研发赋能，可以更快实现从实验室到商业化应用的转换，更快积累高价值数据，让机器人更快地学习现实世界，在现实世界中成长，最终于更多现实世界的场景中落地。

据他介绍，目前进驻工厂作业的人形机器人全身拥有42个自由度，其双臂搬运负重最高可达20公斤，全身负重高达40公斤。机身采用高强度材料，同时进行了轻量化处理，以提升续航，目前其在连续执行行走、操作等动作下的综合续航最高达到5小时。

业内认为，2024年是我国人形机器人量产化、商业化的元年。据统计，全国从事人形机器人产业的上市公司超过80家。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人形机器人进厂训练“打螺丝” 业界加快商业化应用
　　人民网北京12月5日电 （记者孙博洋）近期，人形机器人成为继人工智能之后又一个受到关注的热门产业。 2023年11月，工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》中提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。…
财政部将于12月在香港发行60亿元人民币国债
　　人民网北京12月5日电 （记者王震）据财政部网站消息，根据有关工作安排，财政部将于12月11日在香港特别行政区发行2024年第六期人民币国债，发行规模为60亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部