人民网北京12月4日电 （记者孙博洋）近年来，大众对旅游的热情持续升温，“网红”旅游城市层出不穷，各地对文旅产业发展十分关注。

据文化和旅游部发布数据显示，2024年前三季度，国内出游人次42.37亿，比上年同期增加5.63亿，同比增长15.3%。今年国庆节7天假期，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

图为活动现场非遗展演。受访方供图

随着冬季的到来，北方冰雪游，南方热带亚热带风情游，成为南北各具特色的旅游线路。12月3日，在北京举行的广西玉林航旅融合宣传推广活动上，玉林市文化广电体育和旅游局副局长赵堂华表示，通过联动玉林的航空优势和区域文化旅游特色，为北京的旅游企业带来丰富多彩的“冬游玉林”线路，希望北京的旅游企业能够积极参与玉林旅游发展，加强合作。

据赵堂华介绍，此次进京推介主要展示了“岭南风情”“五彩韵鬱”“康养玉林”三条冬游玉林旅游线路，并通过文创产品、特色美食、旅游商品、非遗展演等向北京市民推介玉林文旅特色资源，让北京市民近距离感受玉林的魅力。

(责编：郭思邈、高雷)

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