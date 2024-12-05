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发展平台经济、低空经济等物流新模式 加快绿色化转型

人民网记者 乔雪峰
2024年12月05日16:33 | 来源：人民网
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交通物流是推进降低全社会物流成本的关键领域，发挥着先导性、基础性、保障性作用。

近年来，交通运输部紧紧围绕实现人享其行、物畅其流美好愿景，奋力加快建设交通强国。经过持续努力，我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，综合交通网络总里程超过600万公里；2023年全国货运量达到556.8亿吨，邮政寄递业务量完成1625亿件，交通物流运行质效稳步提升。

近年来，我国交通物流数字化、智慧化发展不断加快，发展平台经济、低空经济等结合的物流新模式对推进交通物流降本提质增效发挥了重要作用。

交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，交通运输部认真会同相关部门，着力健全制度体系，强化政策保障，推动新一代信息技术与交通物流业的融合创新，为交通物流降本提质增效持续注入新动能。近年来，我国不断健全完善网络货运发展制度规范，推动网络货运行业集约高效发展。2024年上半年，全国共有3286家网络货运企业，共接入货运车辆800多万辆、驾驶员700多万人。与传统运输方式相比，网络货运平均等货时间由2-3天缩短至8-10小时，交易成本下降约6%-8%。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，其中明确提出要加快物流绿色化转型。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年我国货物运输总量557亿吨，比2022年增长8.1%；货物运输周转量247713亿吨公里，增长6.3%。其中公路货物运输总量403.4亿吨，增长8.7%。根据《国务院关于印发<2024—2025年节能降碳行动方案>的通知》，到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%，这意味着公路货运至少也要降低5%。

少用一双一次性筷子，可减少碳排放20克；使用旧箱邮寄快递，可减少碳排放152g；少开1小时空调，可减少碳排放621克；那如果把燃油货车换成新能源货车跑74亿公里，又能抵消多少碳排放呢？

数据显示，最近一年，货拉拉由新能源货车完成的订单超四成，所有新能源货车订单里程达74亿公里，加起来可绕地球赤道18.5万圈，与燃油货车相比，共计减少142万吨碳排放，相当于7887万棵树一年的二氧化碳吸收量。从燃油货车到新能源货车，城市配送能耗进一步降低，地球也在不断“减负”。

在基础设施建设与保障层面，截2024年10月底，货拉拉在全国范围内合作新能源电站8.6万座，共计94万个新能源充电桩，充电量达到9亿千瓦，近一年累计为司机节省加油、充电成本约2亿元。

王绣春介绍下一步，交通运输部将立足现代综合交通运输体系，继续会同有关部门加快推进交通物流数智化发展，推动交通基础设施数字化转型升级，完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范，有序推动无人车、无人机示范应用，加强交通运输智慧物流标准协同衔接，促进数字技术与交通物流各场景的深度融合，培育交通物流发展新质生产力，更好助力交通物流降本提质增效。

(责编：郭思邈、高雷)
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