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加强能源供应能力 多方协力打出保供“组合拳”

人民网记者 王绍绍
2024年12月05日16:33 | 来源：人民网
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随着冬季来临，全国多地气温降低，能源保供工作刻不容缓，多方协同发力共同合作，进一步打好政策“组合拳”，守护居民温暖过冬。

近期，国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，相关负责人强调，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。

国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得明显成效。

“天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。预计供暖季期间能源供需总体平衡，能源供应能够得到有效保障。”国家发展改革委相关负责人表示。

煤炭作为能源保供的主体，发挥着“压舱石”的支撑作用。在山西省，一家煤矿通过超前布局采掘衔接，重点加强搬家倒面期间的生产协调，全力保障高产高效，每日的原煤产量可稳定在3万吨左右；内蒙古中西部铁路11月份开始日均发运煤炭50.2万吨，铁路方面与相关部门、煤炭生产企业和电厂建立了保供联动工作机制，对存煤不足14天的电厂优先安排运能，保障电煤供应稳定。

中国煤炭工业协会副秘书长张宏介绍，北方地区进入供暖季以来，各主要产煤省份在确保煤矿安全生产的前提下，10月份日均产量达到1328万吨，为今冬明春煤炭保供工作奠定了基础。

与此同时，油气行业也纷纷加大增产保供力度，备战迎峰度冬。大港作为华北地区工作气量最大的区域性调控气源，大港油田储气库群现有11座地下储气库，地下采出的天然气2小时即可到达北京及周边地区，冬季日采气量占北京地区用气高峰量的近五分之一；中国石油长庆油田2万余口气井开足马力生产，天然气日均产量保持在1.3亿立方米，为寒冬备战。

“要持续提升顶峰保供能力。”国家发展改革委相关负责人表示，供暖季期间电厂存煤保持在合理水平。要发挥好储气库、液化天然气（LNG）储罐等调峰资源以及“全国一张网”作用。强化区域互济和能源品种联动，加强跨省跨区电力调度，做好储能精细化调用。

清洁能源作为“双碳”目标实现的重要对象，也在能源保供中发挥着重要作用。中国石化全面启动今冬地热供暖，超1000座换热站陆续投入运行，可为北京、天津、陕西等全国11个省（直辖市），70余个市（县、区）的超110万户居民提供清洁供暖，累计供暖能力超1.1亿平方米，同比增加16%，年减排二氧化碳约590万吨；华北油田通过自主研发“地热资源精细评价技术”等核心关键技术，每年节约标煤约23万吨、减排二氧化碳约60万吨，有效保障了地下水资源安全和可持续利用。

全国多地正大力实施清洁能源替代行动。此前印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出，要推进有条件地区生物天然气进入管网，因地制宜推进乡镇集中供热，优先利用地热能、太阳能等供暖，逐步减少直至禁止煤炭散烧。推动农村生产生活电气化改造升级，建设乡村能源站，提高农村能源公共服务能力。

国资委相关负责人表示，要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。要加强隐患排查，做好暴雪、冻雨等极端天气应急预案，坚决守住安全生产底线。

(责编：郭思邈、高雷)
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