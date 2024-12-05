图为会议现场。受访方供图

人民网北京12月5日电 （记者孙博洋）记者从中国质量协会了解到，12月4日，以“质量创新驱动 促进可持续发展”为主题的2024中国质量协会年会在北京举行。

会上，中国质量协会会长贾福兴表示，中国质量协会作为全国性的质量专业组织，始终着眼于质量强国战略落地，积极融入和服务经济社会发展大局，团结全国质协系统，对接国际质量组织，引领广大会员单位，深入推进新时代质量效益提升行动，全面发挥专业社会组织在推动实现高质量发展中的作用和价值。

对于质量专业组织持续开展质量创新工作，促进可持续发展，贾福兴提出三点建议：一是要深刻认识质量创新核心要义，激发可持续发展新动能；二是要坚持完善质量创新体制机制，构建可持续发展新势能；三是要全面推进质量创新各项举措，增强可持续发展新效能。

开幕式上发布了第八届QC小组故事演讲比赛总决赛、第十一届中国质量学术与创新论文征集、QC小组成果等级评价、质量信得过班组建设典型经验结果。

亚太质量组织（APQO）、欧洲质量管理基金会（EFQM）、欧洲质量组织（EOQ）、日本科学技术连盟（JUSE）、芬兰质量协会（FQA）等国际质量组织代表参加了本届年会。

据悉，年会期间同期举办QC小组成果发表、质量信得过班组建设典型经验发表、第十一届中国质量学术与创新论坛等11个平行论坛，多维度、全方位与广大企业和质量工作者探讨交流。

(责编：郭思邈、高雷)

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