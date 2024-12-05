人民网记者 乔雪峰

11月15日10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆－杜伊斯堡）从重庆团结村站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，保持安全稳定畅通运行，标志着中欧班列高质量发展取得新成效。

近年来，中欧班列运行品质和效率持续提升，开行数量保持强劲增长态势，有力保障了国际产业链供应链稳定，为助推我国高水平对外开放注入了新动能。

铁路是综合交通运输体系的骨干，在交通物流降本提质增效中发挥着重要作用。近年来，我国铁路货运发展形势良好，对降低全社会物流成本的支撑作用进一步增强。

近日，国家铁路局运输监督管理司副司长李振江从三个方面对我国铁路货运发展进行了阐述：一是路网布局不断完善。全国铁路营业里程已突破16万公里，专用铁路、铁路专用线8000条左右，铁路网络覆盖范围和运营效率显著提升。

二是运输规模再创新高。今年1-10月，全国铁路货物发送量42.6亿吨，同比增长2.1%，创历史同期最好水平。

三是运输服务不断优化。中欧班列累计开行突破10万列。西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物超过310万标箱。今年1-10月，集装箱铁路发送量达到7.4亿吨，同比增长14.8%。

“铁路专用线是打通铁路运输‘前后一公里’的关键环节，对于降低交通物流成本具有重要意义。”李振江表示，铁路部门围绕运输结构、基础设施、装备技术、规则标准、运输服务、国际联运等重点环节，对铁路领域降低物流成本部署了六个方面21项具体举措。

目前，多种运输方式衔接还不够顺畅，铁路运输两端短倒作业多，也在一定程度上推高了物流成本。李振江指出，下一步，国家铁路局将聚焦互联互通着力抓好两个方面的重点工作：一是抓好基础设施“硬联通”。将研究规范铁路专用线接轨建设和运营管理，着力推进专用线进厂矿、进码头、进园区。研究出台铁路线路接轨管理办法，实现应接尽接。研究修订铁路专用线设计规范，加强设计规范监督实施，合理确定设计标准，降低专用线建设成本。加强专用线运营监管，推动建立专业化、多元化运营维护机制，降低专用线运营维护成本。开展铁路专用线建设运营全流程工作试点，推动实现货物运输“宜铁则铁”，促进降低物流成本。

二是抓好规则标准“软联通”。推动大力发展铁路集装箱运输，鼓励发展铁路双层集装箱、危险品专用集装箱等。引导具备条件的联运企业提供一单制服务，实现托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险、多式联运经营人全程负责。研究制定集装箱铁水联运装载和安全检查技术规范，推动铁水联运集装箱安检互认，实现一箱到底，中途不开箱检查。研究制定铁路过轨运输监管办法，促进过轨运输便利化，实现国家铁路、地方铁路直通运输。

11月22日，搭载3000吨铝棒的X9622次班列从新疆维吾尔自治区准东站抵达天津港，搭乘“煜江祥瑞”号班轮驶向广东东莞港。这标志着我国多式联运“一单制”工作取得历史性突破，实现货物全程“一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算”的“一单制”运输。

铁路在大宗货物和中长距离货物运输方面具有成本优势，大宗货物运输“公转铁”、多式联运、国际联运是铁路推动降低物流成本的重点领域。

据李振江介绍，在推动大宗货物运输“公转铁”方面，2023年铁路货运量、货运周转量较2020年分别增长10.6%、19.5%，“公转铁”取得积极成效。下一步，国家铁路局将以煤炭、铁矿石为重点，进一步完善政策措施，推动大宗货物运输“公转铁”愿意转、转得了、转得好。

在推动铁路发展多式联运方面，近年来，铁路运单电子化、货物运输集装化快速发展，一单制、一箱制试点加快推进，电子运单比例达到97%以上。下一步，国家铁路局将以规则标准为抓手，着重在“联”上做文章。

在推动国际铁路联运便利化方面，目前，中欧班列通达36个国家的320余个城市，西部陆海新通道辐射125个国家和地区的542个港口。下一步，国家铁路局将持续推动完善联运通道，强化规则支持，服务创新发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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