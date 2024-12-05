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前三季度我国跨境电商进出口1.88万亿元 同比增长11.5%

2024年12月05日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月5日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东5日在商务部例行新闻发布会上介绍，数字贸易已成为国际贸易发展的新趋势和经济发展的新增长点。近年来，我国数字贸易蓬勃发展，规模保持较快增长。2024年前三季度，我国可数字化交付的服务进出口2.13万亿元，同比增长5.3%；跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，均创历史新高。

何亚东表示，下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动数字贸易改革创新发展，可以概括为四个关键词。

第一个关键词是政策，也就是加大数字贸易发展的政策支持力度。会同有关部门和地方落实好《关于数字贸易改革创新发展的意见》。加快数字贸易领域标准制订，推动标准国际化。建立健全数字贸易统计监测体系。

第二个关键词是主体，也就是壮大经营主体。培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，和外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，支持企业走“专精特新”发展道路。

第三个关键词是开放，也就是提升数字贸易制度型开放水平。放宽数字领域市场准入，鼓励外商扩大数字领域投资。完善数据跨境流动治理体系，促进和规范数据跨境流动。抓好跨境服务贸易负面清单的实施工作。

第四个关键词是合作，也就是深化国际合作。积极参与世贸组织电子商务谈判，积极推动加入数字经济伙伴关系协定（DEPA）和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）进程。深化与中亚国家、金砖国家、上海合作组织、“一带一路”共建国家等多双边和区域数字贸易对话与合作。

(责编：孙红丽、高雷)
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