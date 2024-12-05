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小币种小语种保函不再难 中信银行跨境金融覆盖全球

2024年12月05日17:00 | 来源：人民网
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随着共建“一带一路”进入高质量发展阶段，“走出去”企业与“一带一路”共建国家和地区合作不断深化，经贸活动日益频繁，涉外保函对保障跨国交易顺利实施发挥着越来越重要的作用。基于各国法律和外汇环境的差异性，“互联互通”的小币种和小语种涉外保函需求激增。

中信银行一家重点企业客户在巴西投标设备出口和运营维护项目，投标人需向招标人出具葡萄牙语和英语的双语银行保函，并以巴西雷亚尔作为担保币种。巴西雷亚尔非自由兑换货币，葡萄牙语非国际结算通用语言。为满足境外业主要求，中信银行立即组织专家成立专项小组，对葡语合同和保函条款逐一审核，在法律和国际惯例框架下提出风险防范建议，保护中资企业合法权益。同时，中信银行发挥在美洲地区良好的“朋友圈”渠道优势，选择资信良好的巴西本地银行合作，建立与境外业主良好的延伸服务通道，确保中外资银行和企业间透明高效的信息联通，极大提升了互信互任程度，高效解决了涉及担保条款、汇率风险防范等方面的问题。保函开出后，客户顺利中标，与境外业主方正式签立合同。中信银行在招投标阶段专业高效的服务得到了客户认可，企业表示整个项目的支付结算全部通过中信银行办理。

经过多年实践，中信银行小币种和小语种跨境保函业务在风险控制、专业技术、业务流程方面形成了较为成熟的管理体系。目前小币种保函涉及印度卢比、哈萨克斯坦坚戈、巴西雷亚尔等近20个币种，小语种保函涉及法语、西班牙语、德语、葡萄牙语等多国语言，业务范围覆盖南亚、东南亚、中亚、中东、非洲、南美洲等地区。

中信银行方面表示同，在伴随企业扬帆出海的进程中将继续发挥专业优势，打造跨境金融服务平台，加快建设“领先的外汇服务银行”，以全球视野、全球服务积极践行国家开放战略。

(责编：董童、李源)
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