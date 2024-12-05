原标题：飞鹤全球化战略稳步推进：旗下加拿大工厂婴配粉全面上架沃尔玛 获消费者好评

近日，飞鹤加拿大工厂生产的婴幼儿配方奶粉已在加拿大沃尔玛403家门店全部上架，即将亮相当地最大连锁零售品牌Loblaws的线下门店。作为加拿大本土生产的首款婴配粉，该产品在沃尔玛一经上架，便迅速获得消费者好评，已获得沃尔玛的二次订货。

此前，飞鹤加拿大工厂生产的奶粉产品已上线加拿大亚马逊等平台，这也意味着飞鹤的奶粉类产品在加拿大实现了线上线下全面开售。飞鹤方面表示，近期产品将加速销往更多零售门店，为消费者提供高品质的奶粉选择，有效缓解北美婴配粉供给不足。

近年来，飞鹤在加拿大市场实现持续突破。2023年10月，该工厂生产的羊奶粉上市，获得加拿大亚马逊会员节粉类食品的销售冠军。今年3月，飞鹤拿下加拿大首张婴幼儿配方奶粉生产许可证。今年9月，飞鹤加拿大工厂的婴配粉产品正式投产，产品在当地上市。

飞鹤加拿大工厂是加拿大本土首个，也是目前唯一一个婴幼儿配方奶粉生产工厂。在该工厂建立之前，加拿大已多年不生产配方奶粉，没有自己的婴幼儿奶粉制造工厂。2016年底，在双方的共同努力下，飞鹤与加拿大金斯顿市签订合约，填补了当地的产业空白。

中国飞鹤董事长冷友斌表示，北纬47°是世界公认的“黄金奶源带”，加拿大作为全球知名的奶源产地，有着严苛的奶源标准，这与飞鹤的理念不谋而合。安大略省金斯顿市地处加拿大优质奶源产区，飞鹤在这里耗时8年，投资3.8亿加元建立了一座世界领先的婴儿配方奶粉加工厂，目的是满足当地人群对于婴幼儿乃至全家庭的营养健康需求。

飞鹤加拿大工厂

业内表示，飞鹤加拿大工厂的产品上市，不仅充分放大了当地优质奶源的价值，也更好地带动了当地的就业，促进乳制品高级制作加工、包装工艺等产业的完善发展。

飞鹤在加拿大市场的持续拓展，标志着中国乳业实现了从引进国外技术，到向全球输出先进管理、技术、标准的全新转变。未来，飞鹤将进一步深化国际布局，为全球婴幼儿提供优质的婴配粉产品，以领先的生产工艺、严格的质量把控和贴心的服务理念，在国际市场上展现中国制造的强大实力。

(责编：曹淼、李源)

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