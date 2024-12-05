人民网记者 许维娜

在如今竞争激烈、品牌林立的饮品市场中，不少国产品牌以产品理念和健康属性，走进消费者心中。

“这些国产品牌的崛起，正是我国消费焕新的一个生动注脚。”有专家表示，例如，一些新兴的茶饮品牌，不仅在茶饮的口味上推陈出新，更注重原料的天然与健康，以“低糖”“零添加”等理念吸引注重生活品质的消费者；还有一些主打养生的饮品，将传统的中药材与现代饮品制作工艺相结合，满足消费者对健康养生的需求。

当前，在饮品市场中，消费者不再仅仅满足于传统的饮料品类，而热衷尝试新颖、具有特定功能或文化内涵的饮品，这推动品牌商挖掘细分需求、创新产品，以契合消费升级趋势，于竞争中胜出并获消费者喜爱。

以元气森林为例，在消费市场持续变革的今天，其依托创新驱动和协同发展的战略，推出了一系列新产品。在近日举办的经销商大会上，元气森林展示了丰富的产品线，同时强调了和经销商紧密合作、共同进步的理念。

事实上，企业的持续成长离不开对品牌、产品和渠道的精准定位以及坚持不懈的创新实践。

从最初单一的气泡水逐步拓展到如今多元化的产品线，元气森林通过不断的产品创新和市场拓展，实现了从“单品突破”到“矩阵驱动”的转型。在此次大会上披露的数据显示，经销商规模已经扩充至600多人，较去年增长了近50%。

企业的长远发展，与对供应链的严格管控以及对创新产品的执着追求紧密相连。元气森林创始人唐彬森介绍，公司每年都会研发大量新产品或新口味，但只有真正满足消费者需求的产品才会被推向市场。同时，公司在全国建设了六个超大工厂，以及冷罐装的不添加化学防腐剂的碳酸供应链工艺给自身奠定了发展优势。

唐彬森透露：“元气森林2024年增长绝对值仅次于2021年。其中，四个主力产品——外星人、气泡水、自在水和冰茶‘功不可没’。” 数据显示，2020年元气森林营收27亿元，同比2019年增长309%；2021年，元气森林突破70亿大关，全年营收是2020年的2.6倍。

众所周知，企业于市场里的持续拓展进程，离不开与经销商伙伴间所构建的紧密合作关系。正是凭借着经销商伙伴在各个区域市场的深入耕耘、精准营销以及对客户需求的敏锐捕捉与反馈，企业才得以将自身的产品与服务广泛地触达目标受众群体，进而逐步实现市场份额的稳步扩大、品牌影响力的不断提升。

来自延吉市的经销商王先生在大会上分享了他的经历：“从2019年到2024年，尽管经历了一些挫折和坎坷，但我始终相信企业独特的产品创新能力和快速适应消费者变化的能力。”

另有专家表示，在当今竞争激烈且瞬息万变的新消费时代，企业若要实现长远发展，必须积极应对诸多挑战。未来，企业需持续创新，不断挖掘新的产品理念与技术应用，以此满足消费者日趋多样化与个性化的需求。

(责编：郭思邈、高雷)

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