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商务部：四方面推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设

2024年12月05日18:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月5日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东5日在回答如何贯彻落实第四次“一带一路”建设工作座谈会相关部署时说，将坚持“四个相结合”“三个统筹”，以及机制建设方面的“九个完善”，深入推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设，不断拓展共赢发展新空间。

　　一是促进完善“硬联通”“软联通”“心联通”协调推进机制，与共建国家商建更多贸易畅通、投资合作工作组和服务贸易合作机制，在贸易投资、基础设施建设等方面发挥好沟通协商作用，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，以经贸领域的互联互通促进与共建国家的民心相通。

　　二是推动完善产业链供应链务实合作机制，积极扩大与共建国家的贸易、投资、产业合作，推动商签更多自贸协定和投资保护协定，发挥好自贸试验区、边（跨）境经济合作区、境外经贸合作区等平台的桥梁对接作用，推进与共建国家的产业链供应链国际合作。

　　三是积极完善新兴领域国际交流合作机制，深化与共建国家在绿色发展、数字经济、蓝色经济及清洁能源、绿色矿产等领域合作。推动“丝路电商”合作提质升级，积极推进加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）进程，加强各方政策交流与务实合作。

　　四是加快完善风险防控和海外利益保障机制，不断加强境外风险评估，完善海外综合服务体系，发挥境外企业联络服务平台作用，帮助企业防范境外投资风险，维护好境外中资企业合法权益。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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