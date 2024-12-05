劳动者的荣光：口传心授 他用一生守护莫高窟
2024年12月05日18:45 | 来源：人民网
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在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。
劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。
我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。
本期人物：李云鹤是中国著名的古代壁画与彩塑保护修复专家，敦煌研究院修复师、副研究馆员。曾任敦煌研究院保护所副所长。作为中国文物修复界的泰斗，迄今为止，他总共修复各种壁画共4000多平方米、塑像500余身。他的足迹跑遍了全国9个省市、30多家单位，修复复原壁画近4000平方米、塑像500余身，其中最大的塑像达27米，最小的塑像只有10多厘米。2019年，李云鹤荣膺2018年“大国工匠年度人物”称号。
(责编：郭思邈、高雷)
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