人民网记者 王天乐

在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。

劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。

我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。

本期人物：李云鹤是中国著名的古代壁画与彩塑保护修复专家，敦煌研究院修复师、副研究馆员。曾任敦煌研究院保护所副所长。作为中国文物修复界的泰斗，迄今为止，他总共修复各种壁画共4000多平方米、塑像500余身。他的足迹跑遍了全国9个省市、30多家单位，修复复原壁画近4000平方米、塑像500余身，其中最大的塑像达27米，最小的塑像只有10多厘米。2019年，李云鹤荣膺2018年“大国工匠年度人物”称号。

(责编：郭思邈、高雷)

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