人民网北京12月5日电 （焦磊）12月5日，以“数字科技创新驱动可持续发展”为主题的第二届数字地球青年创新论坛在香港举行。论坛吸引来自全球18个国家和地区的近500名政产学研界代表参会交流，为领域青年科研工作者搭建了产学相融、思维碰撞的前沿对话平台。

论坛举行了“卫星数据与应用国际合作理事会理事单位”揭牌仪式，并发起了成立“香港青年航天创新联盟”的倡议，旨在促进青年人才在航天领域的创新与合作，未来将服务于香港及粤港澳大湾区智慧城市、防灾减灾、碳中和、可持续发展等领域。

本届论坛共设有17个大会报告，共征集了152个报告摘要。同时，平行分会覆盖了数字地球细分领域17个议题，如数字地球支撑城市可持续发展、面向灾害应急的智慧交通、地理空间优化、文化遗址三维数字建模等。

据了解，国际数字地球学会青年科学家创新网络成立于2023年，旨在赋能数字地球领域的青年科学家，共同推广数字地球理念，推动数字地球技术创新，为实现数字技术促进全球可持续发展做出积极贡献。

本届论坛由国际数字地球学会、香港中文大学和可持续发展大数据国际研究中心主办，国际数字地球学会青年科学家创新网络、香港中文大学太空与地球信息科学研究所、香港青年科学家协会联合承办。

(责编：郭思邈、高雷)

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