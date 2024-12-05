新华社北京12月5日电 题：商务部回应美对东南亚四国反倾销措施等经贸热点

新华社记者谢希瑶、潘洁

商务部新闻发言人何亚东5日说，近日，美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品作出反倾销初裁。美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易救济调查工具化、政治化的倾向感到担忧。美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。

在商务部当天举行的例行新闻发布会上，有记者问，美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税，最高可能达到271.28%。由于多家中国光伏企业在东南亚有布局，美国此举可能对中国企业造成影响，请问中方有何评论？何亚东作出上述回应。

何亚东表示，全球产供链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果，维护全球产供链的稳定畅通，符合各方的长远利益和共同期待。近年来，一些中国光伏企业在部分东南亚国家投资兴业，为当地经济社会发展作出了积极贡献。

针对欧盟成员国近日投票通过了欧委会提交的终裁草案，拟于2025年1月对原产于中国的二氧化钛征收反倾销税，何亚东在发布会上回应称，2024年以来，欧盟已对中国发起了15起贸易救济调查。中方对此高度关切，希望欧方严格按照世贸组织规则开展调查，避免滥用贸易救济措施，共同维护中欧经贸合作大局。中方一贯主张通过对话磋商解决分歧，不愿看到中欧贸易摩擦升级。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。

发布会上，有记者关切，中国政府未来是否会进一步扩大对澳肉类进口？

何亚东回应称，近期，中方主管部门对澳方提供的相关整改措施进行了验证评估。根据评估结果，中方依法依规于12月3日批准了符合要求的澳两家肉类企业产品恢复对华出口。

何亚东说，自去年以来，在双方共同努力下，中澳两国在一系列经贸问题上取得积极进展。这充分表明只要双方坚持相互尊重、互利合作，加强沟通与对话，就能妥善解决好各自经贸关切。中方支持两国企业继续深化拓展在传统和新兴领域的经贸合作，推动双边经贸关系高质量发展，造福两国人民。

还有记者问，近日中国多家行业协会呼吁中企审慎采购美国芯片，并表示美国芯片“不再安全”，请问如何看待美国芯片产品？如何判断美国芯片的安全与否？

何亚东对此回应称，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径，12月2日再次发布对华半导体出口管制措施，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，对半导体领域正常贸易往来带来极大不确定性，对全球产业链供应链稳定构成了威胁。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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