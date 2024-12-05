人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部回应美对东南亚四国反倾销措施等经贸热点

2024年12月05日21:50 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月5日电 题：商务部回应美对东南亚四国反倾销措施等经贸热点

新华社记者谢希瑶、潘洁

商务部新闻发言人何亚东5日说，近日，美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品作出反倾销初裁。美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易救济调查工具化、政治化的倾向感到担忧。美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。

在商务部当天举行的例行新闻发布会上，有记者问，美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税，最高可能达到271.28%。由于多家中国光伏企业在东南亚有布局，美国此举可能对中国企业造成影响，请问中方有何评论？何亚东作出上述回应。

何亚东表示，全球产供链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果，维护全球产供链的稳定畅通，符合各方的长远利益和共同期待。近年来，一些中国光伏企业在部分东南亚国家投资兴业，为当地经济社会发展作出了积极贡献。

针对欧盟成员国近日投票通过了欧委会提交的终裁草案，拟于2025年1月对原产于中国的二氧化钛征收反倾销税，何亚东在发布会上回应称，2024年以来，欧盟已对中国发起了15起贸易救济调查。中方对此高度关切，希望欧方严格按照世贸组织规则开展调查，避免滥用贸易救济措施，共同维护中欧经贸合作大局。中方一贯主张通过对话磋商解决分歧，不愿看到中欧贸易摩擦升级。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。

发布会上，有记者关切，中国政府未来是否会进一步扩大对澳肉类进口？

何亚东回应称，近期，中方主管部门对澳方提供的相关整改措施进行了验证评估。根据评估结果，中方依法依规于12月3日批准了符合要求的澳两家肉类企业产品恢复对华出口。

何亚东说，自去年以来，在双方共同努力下，中澳两国在一系列经贸问题上取得积极进展。这充分表明只要双方坚持相互尊重、互利合作，加强沟通与对话，就能妥善解决好各自经贸关切。中方支持两国企业继续深化拓展在传统和新兴领域的经贸合作，推动双边经贸关系高质量发展，造福两国人民。

还有记者问，近日中国多家行业协会呼吁中企审慎采购美国芯片，并表示美国芯片“不再安全”，请问如何看待美国芯片产品？如何判断美国芯片的安全与否？

何亚东对此回应称，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径，12月2日再次发布对华半导体出口管制措施，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，对半导体领域正常贸易往来带来极大不确定性，对全球产业链供应链稳定构成了威胁。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设
　　人民网北京12月5日电 （焦磊）商务部新闻发言人何亚东在12月5日举行的商务部例行新闻发布会上表示，商务部将坚持“四个相结合”“三个统筹”，以及机制建设方面的“九个完善”，深入推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设，不断拓展共赢发展新空间。 第一，促进完善“硬联通”“软联通”“心联通”协调推进机制。…
商务部：从四方面推动数字贸易改革创新发展
　　人民网北京12月5日电 （焦磊）数字贸易已成为国际贸易发展的新趋势和经济发展的新增长点。近年来，我国数字贸易蓬勃发展，规模保持较快增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部