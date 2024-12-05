财政部12月5日对外发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。通知明确了政府采购领域本国产品标准、本国产品的适用范围、对本国产品的支持政策等，拟给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

据介绍，为建设统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，构建市场化、法治化、国际化营商环境，财政部借鉴国际经验，结合我国实际，研究起草了这一通知。

通知明确了政府采购领域本国产品标准：一是产品在中国境内生产，即在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变，不包括贴牌、简单包装等；二是产品的中国境内生产组件成本达到规定比例要求，具体比例分产品确定并动态调整；三是在满足前述条件的基础上，对特定产品还要求其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成。

根据通知，政府采购本国产品标准现阶段适用于货物，主要是工业制造品，不包括农林牧副渔产品和矿产品等。在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

财政部称，标准体系将分步建立。政策对内外资企业一视同仁、平等对待。政府采购领域本国产品标准及支持政策出台后，无论是内资企业的产品还是外资企业的产品，只要符合标准即可享受政府采购支持政策。（记者申铖）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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