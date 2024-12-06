本报北京12月5日电 （记者刘志强）发行超长期特别国债支持“两重”建设，是党中央着眼强国建设和民族复兴全局作出的一项重大决策部署，是推进中国式现代化、推动高质量发展、把握发展主动权的重要抓手。记者从国家发展改革委获悉：近一段时间以来，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。

“硬投资”方面。国家发展改革委联合有关部门，按照自上而下的原则，对项目进行严格筛选，优先选取跨区域、跨流域重大标志性工程，努力确保所有项目都体现“两重”性质和国家意志。截至目前，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作，至此，全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕。“两重”建设重点支持了长江沿线铁路、干线公路、机场建设，西部陆海新通道建设，东北黑土地高标准农田建设，“三北”工程建设，农业转移人口市民化公共服务体系建设，高等教育提质升级等领域建设。

“软建设”方面。有关方面坚持项目建设和配套改革相结合，不断完善相关政策、规划和体制机制，进一步完善投入机制，提高投入效率，解决当前与长远的矛盾和问题，促进实现“两重”目标。在政策制定和规划编制上，印发实施长江干线港口铁水联运设施规划，研究制定加强高标准农田建设全流程管理全方位监管工作导引等。在体制机制改革上，深化户籍制度改革，加快建设分级诊疗体系，促进荒漠化防治和风电光伏一体化发展，持续优化制度供给，用改革举措和创新思路破解深层次障碍。

国家发展改革委表示，下一步将深入贯彻党的二十届三中全会精神，积极会同有关部门，自上而下组织谋划，扎实推进“两重”建设各项重点任务，认真做好项目后续实施工作，加强在线监测和总结评估，督促项目尽快开工建设，推动形成更多实物工作量。同时，紧密结合项目投资，会同相关部门和地方抓紧制定出台相关配套政策和改革举措，加强动态监测和定期评估，推动各项政策尽早落地见效。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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