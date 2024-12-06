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老产业新起来 新产业强起来（子夜走笔）

张安宇
2024年12月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江新昌，一个群山环抱之县，为何能聚起一条机器人产业链？

　　作为“轴承之乡”，传统技术优势和产业基础，是这里孕育新质生产力的关键。当地企业不断创新突破，进一步推动技术跃升，实现机器人关键零部件国产化。而机器人在纺织、汽车零部件等行业的应用，又形成了机器人有销路、产业升级有门路的良性循环，产业链得以搭牢。

　　机器人，这个人工智能技术与制造业实体经济深度融合的重要领域，已成为制造业转型升级、发展新质生产力的重要领域。

　　看技术，人工智能发展，为机器人的“学习”赋能；芯片技术突破，拓展机器人“思考”的能力与边界；轴承、传感器等硬件的精进，让机器人的“五感”更敏锐、动作更灵活。机器人的“技能点”更多，适应性更强。

　　看需求，冲压、焊接、涂装，新能源汽车智慧工厂内，工业机器人手臂伸缩旋转，焊接点位火花明亮；巡航、越障、清扫，扫地机器人进入千家万户，减轻家务负担。随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，市场需求有望继续上升。

　　看政策，新一轮大规模设备更新推广应用智能制造设备，拓展了工业机器人的使用场景；多地将消费级机器人纳入以旧换新补贴范围，家用机器人加速更新换代；发展规划及行业规范加速落地，发展路径更加明晰。

　　技术突破、需求攀升、政策支持，多重机遇交汇，为机器人产业蓬勃发展注入源源动力。相信会有更多地区，立足特色产业，把握历史机遇，因地制宜培育和发展新质生产力。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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