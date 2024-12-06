本报北京12月5日电 （记者罗珊珊）商务部发布数据显示：前10月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额61255.8亿元，同比增长14.6%。其中，出口25449.1亿元，增长16.6%；进口35806.7亿元，增长13.2%。

知识密集型服务贸易继续增长。前10月，知识密集型服务进出口23616.3亿元，增长5.9%。其中，知识密集型服务出口13417.3亿元，增长5.7%，个人文化和娱乐服务、电信计算机和信息服务增长较快，增幅分别为38.7%、8.6%；知识密集型服务进口10199亿元，增长6.1%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为34.2%、11.5%。

旅行服务增长迅猛。前10月，旅行服务继续保持高速增长，进出口达16709.4亿元，增长41.2%，为服务贸易第一大领域。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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