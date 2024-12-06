本报北京12月5日电 （记者喻思南）记者从中国农业科学院获悉：《中国土壤剖面数据集》5日在北京发布。作为国家自然资源基本资料之一，该数据集的发布使我国成为全球大疆域国家中首个建成全域具时间序列高精度数字土壤的国家。

《中国土壤剖面数据集》是一部全面反映我国土壤资源与质量状况的基础科学著作。全集共25卷，2751万字，4500余幅图。数据集以分县土壤图和土壤剖面理化性状表形式，提供了我国各地详尽的土壤资源与质量科学数据；收入了全国2200多个县6.3万多个土壤剖面的分层理化性状数据。据介绍，该数据集编制历时25年，由中国农业科学院农业资源与农业区划研究所牵头，全国20余个国家级及省级土壤、测绘等专业科研单位参与。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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