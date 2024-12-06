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光明科学城论坛在深圳举办

2024年12月06日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报深圳12月5日电 （记者吕绍刚）“光明科学城论坛·2024”5日在广东省深圳市举办，面向全球发布一批深圳市重大创新成果，持续打造全球前沿科技和未来产业的“风向标”。

　　其中，合成生物研究重大科技基础设施、脑解析与脑模拟重大科技基础设施等正式启动运行，将有力推动光明科学城重点学科发展，加速科研成果转化。特殊环境材料器件科学与应用研究装置启动建设，将有力推动深圳乃至大湾区航空航天、海洋工程、核能核电等产业发展。同时启动建设的生物安全三级实验室，也将增强深圳市生物安全保障能力。

　　此外，论坛还设置人工智能大模型论坛、光明·新材料产业发展大会暨转化大会等7场活动，助推创新链和产业链深度融合。本届论坛由深圳市人民政府主办，除在光明区设立会场外，还在香港设立多个平行论坛。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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