人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

合肥高新区加快打造科技创新策源地

“创”出新动能 “闯”出新天地（走进产业地标·在高新区感受新质生产力）

本报记者 丁怡婷 刘志强 韩俊杰 王云杉
2024年12月06日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　合肥高新区“量子大道”。
　　张 霞摄

　　安徽合肥高新区，有一条远近闻名的“量子大道”，几百米的街道，聚集了20余家量子企业。全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”、我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”均诞生于此。

　　拐过几个路口，便是科大讯飞、中科类脑等人工智能企业集聚的“中国声谷”。从提供知识问答、整理会议纪要的认知大模型，到面向基层医生提供辅助诊断服务的智医助理，再到通过声纹判断设备运行状态的智能产品，千亿级的人工智能产业集群在这里拔节生长。

　　10年前，战略性新兴产业在合肥高新区工业产值中的比重仅为三成左右，如今，这一比例上升至超七成。作为新兴产业集聚地，合肥高新区“创”出新动能、“闯”出新天地的背后，有哪些精彩故事？记者进行了采访。

　　集聚创新要素，为企业孵化“搭台筑巢”

　　演讲稿在半空清晰成像，演讲更加轻松自如……今年中国科学技术大学毕业典礼上使用的“空中成像提词器”，让现场师生啧啧称奇。

　　安徽省东超科技有限公司董事长韩东成介绍，通过自主研发的无介质空中悬浮成像技术，能够让提词画面浮在空中，只有正面使用者能看到，配合自动翻页系统，让演讲体验更舒适。

　　走进东超科技的展厅，无介质空中悬浮成像技术应用引人入胜：在医院，医生可以进行非接触式查看档案、操控设备，减少交叉感染；在小区，点击空中按钮，便可自动开启垃圾分类站的投递门……科幻电影中的“隔空触屏”成为现实，东超科技年产值超亿元。

　　回首来路，东超科技的发展并非一帆风顺。2017年下半年，刚生产出国内第一块负折射平板透镜，韩东成就耗尽了启动资金。

　　困境中，合肥高新区组织的“合创汇”路演比赛带来机会。经过评估，东超科技获得合肥高新建设投资集团800万元投资。“有了这笔资金，我们得以继续优化空中成像技术，持续推进产业化落地。”韩东成说。2020年初，东超科技研发出第一个成熟产品——非接触式电梯交互终端，只需点击空中按钮即可操控电梯。

　　作为初创型企业，想要顺利进入市场并非易事。在成果转化的关键节点，合肥高新区又将东超科技的产品列入首台（套）重大技术装备产品名单中，投入医院等应用场景。“这给我们提供了‘出圈’机会，发展壮大的信心更足了。”韩东成说。

　　企业技术创新投入大、风险高、周期长，加快发展新质生产力，既要强化企业科技创新主体地位，也要完善政策支持和市场服务，让各类先进优质创新要素向企业集聚。

　　合肥高新区围绕科技成果转化、赋能产业发展两条创新主线，聚焦源头技术挖掘、优化科创服务，加快项目孵化培育。“今年我们正式启动‘新质企业高成长培育工程’，将提供‘源头创新—成果转化—科技孵化—产业加速’的全链条服务，力争到2026年，新质企业群体数量实现倍增，突破3000家。”合肥高新区管委会有关负责人说。

　　推动供需匹配，促进上下游融通创新

　　量子智能印章什么样？

　　走进位于中科大先研院未来中心的安徽云玺量子科技有限公司，董事长童迎伟介绍：量子智能印章能够自动识别用印人、时间、地点等信息，用印数据实现量子安全加密传输存储，帮助解决政企印章移动监管难等问题。

　　“最开始我们主要研发物联网智能印章。后来，有客户提出更高等级的加密需求，这要用到量子加密技术和操作系统，但企业研发能力有限，挺犯难。”童迎伟说。

　　得知这一情况，中科大先研院很快为云玺量子牵线搭桥：需要量子信息技术，帮助对接科大国盾和国科量子，满足客户高端加密需求；需要国产芯片和操作系统，帮助介绍龙芯中科，使产品从原有的印签管理发展成自主可控的量子安全云办公系统；需要产品安全认证，就协调联系科大网络安全测评中心，提供全方位安全评测。

　　今年，云玺量子预计销售约2万套智能印章，营业收入比去年增长两倍。眼下，他们正加强与中科大合作，提升人工智能技术，推动实现视觉分析防遮挡、转移、抽换等功能，满足客户升级需求。

　　科技创新需要大量创新资源，而创新资源相对稀缺，这就需要加强资源统筹和力量组织，增强创新协同性和效能。

　　在合肥高新区，中科大先研院、中国科学院合肥技术创新工程院等重大协同创新平台积极布局，增强科技创新的源头供给能力，类脑智能国家工程实验室、合肥先进计算中心等重大科技基础设施相继落户运营。

　　目前，合肥高新区拥有省级以上研发平台、新型研发机构超400家。他们成立了“科大硅谷”工作专班，支持一批前沿性、颠覆性科技项目在合肥高新区转化、孵化。同时，定期举办“链通高新”活动，强化需求摸排与场景谋划，建立产品服务需求库，加强产业链上下游、大中小企业融通创新。

　　深化机制改革，让更多科技成果从“书架”走向“货架”

　　合肥高新区推动深化职务科技成果赋权改革，让更多科技成果从“书架”走向“货架”。

　　在合肥中科采象科技有限公司，记者看到了“海洋石油720”深水物探船模型，其后拖着12条长长的海洋拖缆。2023年，这艘深水物探船完成了我国自主装备首次超深水海域地震勘探作业，其中，中科采象为中国海油提供了关键技术支撑。

　　“通过物探船搭载的成套拖缆装备‘犁’过海面，以地震波信号实现对海底地层的‘CT’扫描，便能看清海底的油气储层。”中科采象总经理张可立介绍。

　　公司起源于中科大核探测与核电子学国家重点实验室，早在20年前，核心团队就投身高精尖海洋物探装备的关键技术研发，形成了一批专利，甚至做出了装备样机，但这些成果却始终未能走出实验室。

　　究其原因，过去职务科技成果所有权归属单位，按无形国有资产管理，难以赋权给技术发明人，转化审核流程非常繁琐。

　　畅机制，疏堵点。几年前，合肥高新区依托中国科学技术大学，开展“赋权+转让+约定收益”的职务科技成果所有权改革。

　　“如今，将科技成果所有权通过先赋权再转让的方式，让渡给科研团队，允许自主成立公司，再通过约定收益的方式，实现了高校、科研人员、转化企业三方共赢。”张可立说，新模式让大家敢闯敢试，激发了创新创业的热情。

　　这些年，合肥高新区深化科技体制改革，破除制约科研活动的种种障碍，激发科研人员创新的内生动力，推动创新人才不断涌现、创新项目持续落地。截至今年7月，合肥高新区有效发明专利累计超2万件，每万人高价值发明专利近300件，位居全国前列。

　　推动科技与产业“双向奔赴”，竞逐新质生产力，更多的创新“种子”在合肥高新区结出硕果。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设
　　人民网北京12月5日电 （焦磊）商务部新闻发言人何亚东在12月5日举行的商务部例行新闻发布会上表示，商务部将坚持“四个相结合”“三个统筹”，以及机制建设方面的“九个完善”，深入推进经贸领域高质量共建“一带一路”机制建设，不断拓展共赢发展新空间。 第一，促进完善“硬联通”“软联通”“心联通”协调推进机制。…
商务部：从四方面推动数字贸易改革创新发展
　　人民网北京12月5日电 （焦磊）数字贸易已成为国际贸易发展的新趋势和经济发展的新增长点。近年来，我国数字贸易蓬勃发展，规模保持较快增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部