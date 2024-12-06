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让科技创新成果走出“象牙塔”

王云杉
2024年12月06日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　创新成果从实验室走向市场，往往需要经历一个复杂的过程。从科研“新苗”到产业“大树”，有何妙招？在合肥高新区采访，记者收获了不少启发。

　　点燃创新引擎，激活发展潜能。高校、科研院所是推动科技创新的重要力量。合肥充分利用本地科教资源，持续完善激励机制，不断激发科研人员创新创业活力。例如，积极探索职务科技成果赋权改革，提出“赋权+转让+约定收益”模式，让科研人员拥有科技成果所有权；探索建立新型研发机构技术经理人股权激励模式，让成果转化服务团队也能获得股权激励……打破制度藩篱、打通转化堵点，合肥成功让科研院所成为新企业的孵化摇篮，让一批新技术、新产品加速走出“象牙塔”。

　　集聚创新要素，营造良好环境。科技成果走出实验室，还要面对市场的检验。这既需要资金、土地、人才等创新要素的支持，也离不开应用场景的开拓。为助力科创势能更好转化为产业动能，合肥一方面设立种子基金，通过投早、投小、投科技，为成果转化提供资金支持；另一方面积极开放政府部门在城市管理、教育、医疗、养老等领域的应用场景，为前沿技术提供落地方案，为新技术新产品找到“第一笔订单”。厚植创新土壤，让创新链、资金链、人才链不断汇聚融合，“科技之花”将结出更多“产业之果”。

　　惟创新者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。期待更多地方不断深化改革创新，释放科教资源潜力，不断培育和形成新质生产力，为经济高质量发展提供源源不断的新动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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