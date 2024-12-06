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12月份资金面扰动因素多 降准预期上升

刘 琪
2024年12月06日08:40 | 来源：证券日报
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原标题：12月份资金面扰动因素多 降准预期上升

进入12月份，市场对于降准的预期不断升温。

此前，今年9月24日，中国人民银行（以下简称“央行”）行长潘功胜在国新办举行的新闻发布会上宣布“近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元”的同时还提到，“在今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点”。

随后在9月27日，0.5个百分点的降准正式落地。在10月18日举行的2024金融街论坛年会上，潘功胜再次提到，“预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点”。

随着时间向年底迈进，降准呼声渐起。特别是在11月25日，央行缩量续作MLF（中期借贷便利）后，不少观点认为，央行择机降准的可能性在加大。

财信金控首席经济学家伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示，12月份有降准可能，而且在中央经济工作会议召开前后实施的可能性均不能排除。一方面，尽管四季度经济恢复有所好转，但社融、信贷增速继续回落，实体融资需求不足、预期偏弱等挑战犹存，实体有效需求不足的主要矛盾没有改变，经济稳步修复仍需支持性货币政策加力护航；另一方面，需要配合增量财政政策发力、缓解银行资本约束和息差约束、对冲巨量MLF到期规模带来的流动性缺口。

从资金面来看，12月份还将有1.45万亿元的MLF到期。中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，12月份政府债供给压力依然存在，叠加MLF到期以及季节性因素，资金利率或面临中枢抬升、波动加大的风险。

“在支持性的货币政策立场下，央行有可能采取降准等方式为市场提供充足的流动性支持。”明明表示，考虑到目前潜在的政府债发行压力，12月份不排除央行降准50个基点。此外，也不排除央行通过买断式逆回购、国债买入等多种工具配合来熨平资金面波动。

中泰证券研报认为，年内存在降准的可能性。根据测算，假设央行12月份继续净投放3000亿元，超储率预计升至1.7%，而2021年至2023年同期超储率水平均在2.0%以上。并且考虑到12月份MLF到期量较大，因此，即使政府债发行高峰已过，年内仍存在降准的可能性，对冲12月份以及跨年流动性缺口。即便央行不降准，依然有充足的手段补充流动性。从11月份来看，传统流动性投放工具（OMO、MLF）均净回笼，而新创设的流动性投放工具（二级市场净买入国债、买断式逆回购）合计净投放规模高达1万亿元，即使12月份不降准，央行预计仍将“坚持支持性的货币政策立场”，综合运用多种方式投放流动性。

(责编：杨曦、陈键)
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