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部分热点城市新增首套房贷利率重返“3字头”

彭 妍
2024年12月06日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：部分热点城市新增首套房贷利率重返“3字头”

自今年部分城市商业房贷利率跌破3%以后，房贷市场又迎来了一波利率上调。

根据中指研究院不完全统计，目前浙江、江苏等地以及广州、佛山、福州、厦门等城市均上调新发放首套房贷款利率下限，部分城市首套房贷款利率最低水平已上调至3.1%。

受访的业内人士表示，整体来看，当前房贷利率上调现象主要还是发生在部分城市，主要源于核心城市市场有所回暖。此外，为避免商业房贷利率和公积金贷款利率倒挂，一些城市进行了调整。不过，未来，支持性的货币政策仍将延续，与房贷利率相关的5年期以上LPR仍有下调空间，从而引导各地房贷利率下行。

多地上调新增房贷利率下限

自10月份LPR下降25个基点至3.6%之后，部分城市的房贷利率一度降至“2字头”。由于商业银行房贷利率下降过快，导致部分城市的商业房贷利率与公积金贷款利率之间出现“倒挂”。

近期，福州、广州、杭州、宁波、南京、苏州、厦门等多地调整新发放首套房贷款利率下限，上调幅度在5个至20个基点之间，调整后利率为3%至3.1%。有的城市在一个月内连续两次调整。

自12月4日起，福州、厦门等地银行新发放个人住房贷款利率开始进行调整，即对新发放的个人住房按揭贷款利率由原来的3.05%调整至不低于3.1%。此次利率调整仅适用于2024年12月4日及之后新发放的个人住房按揭贷款。对于已发放的存量按揭贷款，目前的贷款利率并不会受到影响。实际上，这并不是近期厦门第一次上调房贷利率，而是该地区10月份以来的第三次上调。

工行广州某支行工作人员告诉记者，当前，5年期以上LPR为3.6%，首套房贷利率依据客户自身情况会有不同减点，最低是3%。建行杭州地区工作人员表示，首套房贷款利率最近上调至3.1%。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，11月份以来，多地上调首套房贷款利率下限，与商业房贷利率和公积金贷款利差缩小甚至产生“倒挂”有关。

“本轮一些重点城市上调房贷利率下限，最重要的原因是，10月份以来受新一轮房地产支持政策带动，这些城市楼市出现大幅回暖势头，为上调房贷利率提供了空间。”王青表示。

未来利率仍将维持在较低水平

王青进一步表示，从房贷利率定价机制看，银行在拟定房贷利率时，最主要的影响因素仍是5年期以上LPR报价。其次，银行资金成本、当地房贷市场供需平衡状况、客户风险状况，以及监管导向等因素，都会对具体银行房贷利率水平有重要影响。

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，尽管适度上调房贷利率有助于银行维持更理想的息差水平，但房贷利率的波动调整或对市场预期的稳定产生不利影响，在促进房地产市场止跌回稳的目标下，政策仍需要释放稳定的预期。

展望后续房贷利率调整趋势，多位业内人士认为，2025年政策利率还有下调空间，LPR报价也会跟进调整。陈文静表示，短期来看，支持性的货币政策仍将延续，与房贷利率相关的5年期以上LPR仍有下调空间，从而引导各地房贷利率下行，降低购房者置业成本。

王青认为，2025年政策利率还有下调空间，LPR报价也会跟进调整。这将带动包括房贷利率在内的各类市场利率下调，未来公积金贷款利率也有下调空间。这意味着近期部分城市上调房贷利率下限，或是暂时和个别现象。

(责编：杨曦、陈键)
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