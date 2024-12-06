吉蕾蕾

原标题：我国水利建设投资再超万亿元

初冬时节，环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线的廉江泵站工地一派热火朝天的忙碌景象。

环北部湾广东水资源配置工程由1条输水干线和3条输水分干线组成，计划2030年底全线通水。“工程建成后，年均增供水量约21亿立方米，将彻底解决雷州半岛千百年来苦旱问题。工程连通12座水库，可实现江河联调、水源互济和蓄丰补枯，全面提高水安全保障能力，赋能区域协调发展。”广东粤海粤西供水有限公司董事长杜灿阳说。

今年以来，水利部全面深化水利改革，用足用好增发国债、超长期特别国债、地方政府专项债等政策，吸引更多社会资本参与，全力推进水利基础设施建设。今年前10个月，全国实施水利项目4.54万个、同比增长15.1%；全国水利建设完成投资10888.5亿元，同比增长11.7%，连续3年超万亿元。

广袤沃野，水利建设全面提速。随着“江汉先锋号”TBM（硬岩掘进机）刀盘缓缓启旋，标志着引江补汉工程正式进入TBM隧洞掘进施工新阶段。

引江补汉工程是南水北调中线后续水源工程，工程建成后，可大幅提升中线一期工程的供水能力，大幅提高汉江流域及区域水资源调配能力，并为引汉济渭工程实现远期调水规模创造条件。截至目前，南水北调东、中线一期工程累计向北方调水超765亿立方米，实施生态补水118亿立方米，直接受益人口超1.85亿人，为沿线45座大中城市经济社会发展提供了重要水资源保障。

中国南水北调集团有限公司董事长汪安南介绍，目前中线后续引江补汉工程进展顺利；东线后续工程、西线工程前期工作正抓紧推进。下一步，将继续统筹做好维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全，促进东、中线一期工程提质增效。

黄河古贤水利枢纽、海河流域蓄滞洪区、湖南梅山灌区等38项重大水利工程开工建设，一批在建工程加快实施。大规模水利基础设施建设积极创造就业岗位，特别是尽可能多地吸纳农村劳动力就业，充分发挥稳就业重要作用。据统计，水利建设吸纳就业272.7万人、同比增长12.6%，其中吸纳农村劳动力222.5万人、同比增长15.1%。

在加大政府投入的同时，水利部积极利用金融支持政策，创新政府和社会资本合作模式，多渠道筹集水利建设资金。今年以来，利用地方政府专项债券、银行贷款、社会资本2961亿元；陕西延安、江西上犹、宁夏彭阳、广西灵川开展水土保持碳汇交易27.94万吨；11月8日，全国首单水利基础设施不动产投资信托基金——浙江汤浦水库REITs上市发行，对盘活水利存量优质资产、回收资金以资本金的形式投入新水利项目建设将发挥示范推动作用。

水利部相关负责人表示，下一步将抓好冬季水利基础设施建设，强化工程建设质量和安全管理，确保圆满完成全年水利建设目标任务。

(责编：杨曦、陈键)

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