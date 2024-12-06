冯其予

原标题：促消费政策持续发力显效

快递业务量首破1500亿件、新能源汽车年产量首破1000万辆、前三季度新注册消费新品种15100种……今年以来，我国消费市场持续改善，回稳向好态势进一步巩固。数据显示，10月份社会消费品零售总额4.54万亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。多位专家接受采访时表示，在一揽子增量政策带动下，消费者信心持续改善，消费市场政策效应加快释放，有利于促进经济企稳回升、持续健康发展。

政策协同促进消费

3月份、7月份相继出台政策加力推进消费品以旧换新，印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》……今年以来，我国先后推出多项政策，持续发力促消费，一系列举措立足当前、着眼长远，既利企业、更惠民生。

中国国际经济交流中心科研信息部副部长刘向东表示，今年促消费政策着眼全局，除了以旧换新等专门针对消费领域的举措外，其他相关政策文件也在协同发力，包括提高支付便利性、激发冰雪经济活力、推进新型城镇化建设、实施就业优先战略、完善支持生育政策体系等，从不同领域不同层次对促进消费起到有效支撑作用。

推动消费品以旧换新是促消费政策的一大亮点，各地通过用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，拉动消费取得积极成效。10月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类以及文化办公用品类商品零售额同比增速都较上月有所加快，这4类商品拉动社会消费品零售总额增长1.2个百分点。

以旧换新引领绿色消费理念。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，购买一级能效家电产品的占比超过90%。商务部数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份。据全国乘用车市场信息联席会最新数据显示，今年11月份，我国新能源汽车市场零售127.7万辆，比去年同期增长52%，较10月份增长7%，今年以来累计零售960.5万辆，同比增长41%。

一系列促消费活动取得良好效果。自11月3日中国国际消费中心城市精品消费月启动以来，上海、北京、广州、天津、重庆5个城市组织举办精品首发季以及精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演等系列活动。数据显示，11月上中旬，5个城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%。

“消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。”商务部新闻发言人何咏前说。

市场增长空间广阔

当前，我国消费市场增速明显回升，商品零售额增长加快，服务零售额继续保持较快增长，消费带动作用增强。同时，消费潜力有待进一步释放，市场仍有较大增长空间。

以创新为特征的首发经济亮点突出。各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动，新开一批首店、旗舰店、概念店，为消费市场注入新动力。在第七届进博会上，450项新产品新技术新服务亮相，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀。

即时零售、直播带货等新业态新模式快速发展，带动线上消费活跃。前10个月，限额以上单位中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长4.7%，增速比限额以上单位实体店铺零售额平均增速高3.2个百分点。

服务消费活力十足。各地组织开展服务消费季、中华美食荟、火锅美食节、国际艺术节等各类活动，扩大优质供给，创新消费场景，满足消费者个性化、多样化需求。据相关机构数据，11月上旬餐饮住宿、休闲娱乐等销售额同比增长一成以上。

“我国商品消费潜力依然较大，随着以旧换新政策持续推进，汽车、家电、家装等耐用品消费潜力将进一步释放。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说，当前消费新增长点不断涌现，首发经济、直播电商、即时零售等新模式发展，满足了多层次、个性化、品质化消费需求。消费环境持续改善，全国统一大市场加快构建，消费领域标准制定加速推进。与此同时，旅游、文化、娱乐、体育等休闲消费需求旺盛，托育、家政服务目前的供给缺口依然较大，智慧养老市场规模增速明显。

加大力度挖潜提质

针对岁末年初的消费形势，多位专家认为，短期仍需加大宏观政策力度，加力实施一揽子增量政策，促进供需再平衡。从中长期看，要依靠进一步全面深化改革，释放经济增长潜能。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，扩大国内需求要以提振消费为重点，优化财政支出结构，增加公共服务支持，促进扩大消费，形成“政府促进消费，消费引导投资”的良性循环。

国家税务总局数据显示，各地消费品以旧换新力度持续加大，带动家电家装消费继续快速提升。10月份，零售业销售收入同比增长8%，较9月份增速提高5.4个百分点。“从10月份消费数据看，消费市场总体呈现回升趋好态势，今冬明春有望迎来持续升温，尤其在假日经济带动下文旅消费市场持续升温，带动升级类商品销售好转，服务消费动能不断激活。”刘向东说。

尽管取得了不俗成效，但也要看到，消费潜力释放的限制性因素仍存在，已有的促消费政策还应进一步加力调整优化。专家认为，下阶段，可针对不同群体、不同区域、不同消费领域精准发力促消费。积极推动高质量充分就业，持续增加居民收入，继续发挥消费品以旧换新政策作用，提升居民消费意愿。同时，大力提升商品和服务供给质量，更好满足消费升级需要，持续释放消费潜力。

(责编：杨曦、陈键)

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