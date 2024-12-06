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滑雪装备消费持续升温

2024年12月06日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：滑雪装备消费持续升温

随着各地逐步完善冬季体育设施，加快培育冰雪文化，我国冰雪运动跃上发展新台阶。目前，滑雪已经成为一种运动时尚，无论是初学者还是资深爱好者，都能在滑雪中找到乐趣。从线上消费趋势看，滑雪服、滑雪镜、滑雪头盔、滑雪车等滑雪装备受到大量消费者关注。

作为滑雪运动的必备装备之一，滑雪服不仅在功能性和保暖性方面有了显著提升，其时尚性和设计感也得到极大改善。市场上出现的各种款式和风格的滑雪服，满足了不同消费者的需求。无论是专业的滑雪运动员，还是业余爱好者，都能在众多品牌和款式中找到适合自己的滑雪服。从销量来看，北京、广东、上海、江苏、辽宁等地消费者买走了更多滑雪服，贵州、宁夏、云南、四川、湖南等地的滑雪服销量增幅更为明显。

消费者对滑雪体验要求不断提高，越来越重视滑雪装备的质量和功能性。其中，滑雪镜不仅能有效保护眼睛，还能在各种天气条件下提供清晰的视野，因此受到消费者青睐，滑雪镜销量实现快速增长。同时，滑雪头盔在设计上不仅注重安全性，还兼顾了舒适度和时尚感，帮助消费者进一步提升滑雪体验，相关消费呈现上升趋势。

与此同时，越来越多家庭选择在雪地里享受亲子时光，而滑雪车无疑为这一活动增添了更多乐趣。其中，专为儿童设计的滑雪车不仅在尺寸上更加适合孩子们使用，而且在安全性方面也做了改进，颜色和图案更加丰富多彩，这些新的变化提升了消费者的购买意愿。

在这个冬天，无论是家庭出游还是朋友聚会，滑雪都是最受欢迎的活动之一。可以预见，在政策支持和市场需求的双重推动下，冰雪装备产业将逐步迈向成熟，消费前景将更为广阔。

(责编：杨曦、陈键)
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