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年发送旅客首次突破四十亿人次 铁路客运量质齐升

齐 慧
2024年12月06日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：铁路客运量质齐升

12月3日，在成都东站，乘坐G8613次列车从成都前往重庆的何平成为今年国铁成都局的第四亿名旅客。中国铁路成都局集团有限公司发布数据显示，截至12月3日，国铁成都局今年旅客发送量突破4亿人次，打破2023年旅客发送量3.8亿人次历史纪录，再创新高。

今年1月份至11月份，全国铁路累计发送旅客40.08亿人次，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

中国国家铁路集团有限公司客运部相关负责人介绍，国铁集团充分用好发达完善高铁网和现代化铁路网，持续提升铁路客运服务能力和品质，有力有效服务人民群众平安有序温馨出行和国民经济平稳运行。

释放发达路网红利，旅客运输能力持续提升。今年以来，池州至黄山高铁、兰张高铁中川机场至武威东段等新线建成通车运营，现代化铁路网越织越密，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁营业里程超4.6万公里；建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座，铁路网已覆盖全国99%的20万人口以上城市，高铁网覆盖全国97%的50万人口以上城市。铁路网特别是高铁网规模和质量大幅跃升，提升了铁路客运能力，拓展了路网通达性和覆盖面，为促进沿线人员流动、产业联动、经济互动提供了有力支撑。1月份至11月份，全国铁路完成旅客周转量14927.01亿人公里，占全社会客运周转量近五成，铁路旅客运输骨干作用更加凸显。

促进经济社会发展，优化服务支撑“流动中国”。铁路客运能力和品质持续提升，极大改善了人民群众出行条件，为经济社会发展注入了活力。四通八达的高铁网缩短了时空距离，有力促进了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区一体化发展，催生了同城效应，加快了人流、物流、资金流、信息流的流动，有力服务区域发展。铁路部门坚持开行公益性“慢火车”和乡村振兴列车，提升铁路客运服务的普惠性、均衡性和可及性，助力沿线地区群众便捷出行；积极推进铁路与旅游融合发展，与景区、酒店联动，打造消费新场景，推出高品质旅游线路，吸引了大量客流，带火了旅游经济。今年以来，广深港高铁发送跨境旅客2434.5万人次、同比增长37.2%，中老铁路发送跨境旅客24.9万人次。

用好线路装备资源，旅客运输服务产品日益丰富。为适应旅客出行需求，铁路部门推动铁路运输供给侧结构性改革，统筹运用线路、车站和装备资源，构建了以复兴号为引领的涵盖不同速度等级，高普互补、品类齐全、结构合理、供给充分的旅客列车产品谱系，复兴号动车组列车最高运营时速达350公里，为旅客提供多样化的出行选择；充分运用铁路12306大数据，科学分析旅客出行规律，动态优化调整旅客列车开行方案，及时在热门方向或线路增加运力供给，精准匹配运输能力和旅客需求，便利旅客出行；积极服务旅游经济、银发经济，打造了“丝路梦享号”“熊猫专列”等一批各具特色的旅游列车，深受市场欢迎。

(责编：杨曦、陈键)
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