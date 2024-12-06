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长六改火箭成功发射千帆极轨03组卫星

2024年12月06日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：长六改火箭成功发射千帆极轨03组卫星

　　科技日报北京12月5日电 （记者付毅飞 张强 通讯员李宸）5日12时41分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨03组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　长征六号改运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的新一代固液捆绑中型运载火箭，其700公里太阳同步轨道运载能力不低于4.5吨。据八院介绍，长征六号改运载火箭已经进入高密度发射阶段。该火箭采用模块化、组合化、系列化发展途径，将来可通过助推器的调整形成多种构型，满足未来卫星多样化密集发射需求。

　　本次发射的千帆极轨03组卫星由中国航天科技集团长城公司作为总承包商提供发射服务。千帆极轨03组卫星包括18颗低轨宽带互联网卫星，是上海垣信卫星科技有限公司千帆星座第一代卫星的第三批次卫星。三个批次的千帆卫星均由长征六号改运载火箭成功发射，此次任务，火箭继续采用堆叠式布局实施“一箭18星”发射。

(责编：杨曦、陈键)
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