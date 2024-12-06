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中国联通焕新国际品牌UniCom

2024年12月06日08:55 | 来源：新华网
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原标题：中国联通焕新国际品牌UniCom

　　12月5日，中国联通在中国香港宣布焕新国际品牌——UniCom。此次品牌焕新是中国联通在国际化发展道路上的重要里程碑，预示中国联通将以更开放的姿态拥抱全球合作伙伴，不断为全球客户提供优质的产品服务和解决方案，共同构筑数字未来。中国联通独立董事吴杰庄、副总经理唐永博在现场共同见证品牌焕新。

中国联通国际品牌焕新仪式

　　中国联通品牌标识由中国结纹样演变而来，象征着人与人联通的迅达畅通、日久天长。正如红色的中国结回环联通，UniCom旨在通过独特的(Unique)创新产品和服务，与全球伙伴携手并进，实现联合融通的(United)发展愿景。“Com”代表着Communication、Computation和Community，中国联通坚持创新驱动发展，立足联网通信（Communication）的资源禀赋,以网络之长，强联接之基；发挥算网数智（Computation）的融合优势，以数据之能，增应用之智，构建全球合作（Community）的生态共创，以协同之力，提服务之效。

　　中国联通国际业务拓展始于2000年，是第一批发展全球业务的中国品牌之一，在全球化发展中积累了丰富的经验。针对不同业务形态，中国联通已打造“U”国际业务品牌体系，包括境外移动业务品牌CUniq、政企业务线品牌U PLUS INFINITE、运营商业务线品牌U PLUS SMART、国际合作伙伴品牌UNION FOR PARTNERS，持续提升品牌在国际市场中的差异化竞争力。

　　截至目前，中国联通已于境外设立40个分支机构，为全球超过3000家企业客户提供专业服务，与超过1000个合作伙伴紧密协作，品牌足迹遍布全球。中国联通通过卓著品牌，将中国产品、技术及服务实力延伸至世界各地，推动中国品牌享誉世界，致力于成为客户信赖的国际数智化服务价值创造者。

　　面向未来，中国联通将持续以科技创新为引领，以开放合作为动力，坚定推动国际合作与国际化发展，加快品牌国际化进程，为全球客户提供优质产品和服务，为全球数字经济的创新发展贡献智慧。

　　焕新的UniCom品牌，展现了中国联通打造世界一流科技服务企业的雄心，彰显了中国联通“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的发展目标。中国联通将以UniCom品牌为桥梁，闪耀世界，共创未来。

(责编：董童、李源)
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