12月5日,中国联通在中国香港宣布焕新国际品牌——UniCom。此次品牌焕新是中国联通在国际化发展道路上的重要里程碑,预示中国联通将以更开放的姿态拥抱全球合作伙伴,不断为全球客户提供优质的产品服务和解决方案,共同构筑数字未来。中国联通独立董事吴杰庄、副总经理唐永博在现场共同见证品牌焕新。

中国联通国际品牌焕新仪式

中国联通品牌标识由中国结纹样演变而来,象征着人与人联通的迅达畅通、日久天长。正如红色的中国结回环联通,UniCom旨在通过独特的(Unique)创新产品和服务,与全球伙伴携手并进,实现联合融通的(United)发展愿景。“Com”代表着Communication、Computation和Community,中国联通坚持创新驱动发展,立足联网通信(Communication)的资源禀赋,以网络之长,强联接之基;发挥算网数智(Computation)的融合优势,以数据之能,增应用之智,构建全球合作(Community)的生态共创,以协同之力,提服务之效。

中国联通国际业务拓展始于2000年,是第一批发展全球业务的中国品牌之一,在全球化发展中积累了丰富的经验。针对不同业务形态,中国联通已打造“U”国际业务品牌体系,包括境外移动业务品牌CUniq、政企业务线品牌U PLUS INFINITE、运营商业务线品牌U PLUS SMART、国际合作伙伴品牌UNION FOR PARTNERS,持续提升品牌在国际市场中的差异化竞争力。

截至目前,中国联通已于境外设立40个分支机构,为全球超过3000家企业客户提供专业服务,与超过1000个合作伙伴紧密协作,品牌足迹遍布全球。中国联通通过卓著品牌,将中国产品、技术及服务实力延伸至世界各地,推动中国品牌享誉世界,致力于成为客户信赖的国际数智化服务价值创造者。

面向未来,中国联通将持续以科技创新为引领,以开放合作为动力,坚定推动国际合作与国际化发展,加快品牌国际化进程,为全球客户提供优质产品和服务,为全球数字经济的创新发展贡献智慧。

焕新的UniCom品牌,展现了中国联通打造世界一流科技服务企业的雄心,彰显了中国联通“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的发展目标。中国联通将以UniCom品牌为桥梁,闪耀世界,共创未来。

