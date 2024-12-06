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银联国际携工银澳门、新八佰伴合作发行双币钻石卡

2024年12月06日08:57 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际携工银澳门、新八佰伴合作发行双币钻石卡

　　12月5日，银联国际与工银澳门、新八佰伴在澳门共同宣布，将合作发行工银新八佰伴银联双币钻石卡。中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰、银联国际首席执行官王立新、银联国际营销总监李鹏林，澳门旅游娱乐股份有限公司零售业务总监暨新八佰伴主管杨宝莉、新八佰伴副总经理区宝明，工银澳门董事长高明、副行政总裁邓洪、副行政总裁黄献军等出席签约仪式。

　　此次工银新八佰伴银联双币钻石卡的推出，是银联与澳门产业各方发挥协同发展效应、有效满足持卡人多元消费需求的重要举措。新产品融合银联的国际支付优势、工银澳门的金融服务实力和新八佰伴的零售资源，相信不仅能进一步提升持卡人购物满意度，也将有力推动澳门零售业的创新发展，为澳门经济高质量发展贡献力量。

　　这款双币钻石卡将于2025年一季度推出，能在包括澳门在内的183个国家和地区银联网络使用，支持刷卡、扫码和“挥”手机等多种支付方式。卡片配备了礼宾服务、援助服务、机场贵宾厅、银联高端卡精选权益平台（U Collection）消费类权益等钻石卡基础权益，还提供红包回赠、实时立减、新八佰伴额外免费泊车、龙腾贵宾室和新八佰伴贵宾室服务等独家权益，进一步提升用卡体验。

　　目前，澳门地区的商户POS终端和ATM已全面受理银联卡，广泛覆盖衣食住行娱游各类场景，其中大批商户支持银联移动支付受理，可较好满足内地游客在澳旅游以及本地居民在当地多元支付需求。澳门居民还可使用云闪付App刷码乘坐本地公交。

　　同时，银联国际加大力度提升“北上”澳门居民支付便利性。在已形成服务特色的交通领域，工银澳门手机银行App支持直接刷码乘坐珠海公交，“北上”澳车也可通过云闪付App在广东省多家停车场或高速ETC享受无感支付，银联移动出行服务已成为澳门居民在大湾区内的主要选择。

(责编：曹淼、李源)
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