人民网记者 许维娜

天气逐渐转冷，北京八达岭长城脚下，中关村延庆园内的低空经济产业园却是一片热火朝天之景。伴随着螺旋桨的飞速转动，无人机缓缓升空，在技术人员的操作下顺利完成飞行测试。

“我们的无人机已能飞至600米高度。”北京某科技公司副总经理称，仅上半年，公司订单数就达去年全年两倍，全年销售额有望破5000万元。

低空经济涵盖多个专业学科，涉及社会生活多个方面，如何让低空经济“高飞”？受访专家表示，低空经济产业链长、覆盖面广、科技含量高，代表着新质生产力的发展方向。产业基础良好、市场前景广阔，低空经济未来将成为中国经济发展的新动能。

这一蓬勃发展的态势在宏观经济指标中体现得尤为明显。中国电子信息产业发展研究院发布报告显示，2023年中国低空经济规模为5059.5亿元，增速达33.8%。据中国民航局预测，到2025年，我国低空经济的市场规模将攀升至1.5万亿元，而到2035年更是有望达到3.5万亿元。

我国低空经济整体向好的发展态势，离不开各地积极地布局与推动。

记者了解到，全国多地抢抓低空经济发展的战略机遇，全力加快推动低空经济高质量发展，并取得了一系列积极成效。

例如，山东低空经济发展势头强劲。山东省交通运输厅副厅长廉波不久前介绍，截至2023年底，山东省通用机场数量已达22个；低空飞行起降平台多达239个；经营性通航企业有42家；拥有各类通用飞机232架；经营性无人机企业达1409家。同时，拥有通用飞机和无人机整机、发动机、零部件和航空材料研发制造企业417家，低空经济规模达303亿元。

浙江杭州同样在加快低空经济发展进程。

记者从杭州市政府官网获悉，截至目前，杭州已有近400家低空经济相关企业，其业务涵盖低空航空器零部件制造、飞行保障、运行服务等多个领域。此外，杭州余杭区已开通无人机航线100余条，建立起降场（点）50余个，正积极启动建设“中国飞谷”；杭州钱塘（新）区则依托自身智能制造和航空航天产业优势，已聚集低空产业骨干企业6家，产业链上企业达52家。

在全国范围内，多地立足自身已有优势，因地制宜出台新政策，为低空经济产业的发展营造了广阔空间。

记者梳理发现，广州市人大常委会日前表决通过的《广州市低空经济发展条例》，围绕物流配送、载人运输、旅游消费、应急救援、城市管理、南沙全空间无人体系试点等打造示范应用场景；内蒙古自治区日前印发的《内蒙古自治区低空空域管理改革实施方案》提出，到2027年，内蒙古低空空域充分释放，高效利用，低空飞行基础设施有效覆盖，综合监管服务平台高效运行，规章制度健全规范，“军地民”三方低空空域协同管理体系基本完善。

近日，上海市交通委员会也印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》。提出到2027年年底前，将全面形成上海市低空公共航路网络架构，计划设低空飞行航线不少于400条。低空飞行起降点以及通信、导航、监视等配套设施基本建成。

今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策，抢先布局上下游产业。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划到2025年打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等上百个示范项目。

另有专家提醒，要实现安全、便捷和高效的低空飞行，打造一套低空空管体系至关重要。同时，不能忽视新技术应用带来的安全风险，对此需从两方面着手应对，一是持续建立健全创新型航空安全管理规章标准体系，二是牢固树立安全意识。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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