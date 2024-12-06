人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：第三次全国土壤普查外业调查采样任务如期完成

2024年12月06日09:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部举行的新闻发布会上了解到，我国第三次全国土壤普查取得阶段性进展。目前，外业调查采样任务已如期完成。截至11月底，内业测试化验进度达到88%。

土壤是人类赖以生存的重要物质基础，是农业生产的核心资源。新中国成立以来，我国分别于1958年—1960年和1979年—1984年开展过两次全国土壤普查，这两次普查为我国相关资源调查、评价和规划提供了重要的基础数据。2022年，按照党中央、国务院有关决策部署，第三次全国土壤普查正式启动。

农业农村部农田建设管理司副司长杨鹏在发布会上介绍，普查开展以来，农业农村部会同有关部门组织3万多家单位40多万名普查工作者，深入2860个县采集样点287.2万个，采集样品311万份，如期圆满完成外业调查采样工作。

土壤普查，要查清质量变化的内因和外因。“要查清内因，必须开挖土壤剖面和采集土壤样品，然后到实验室进行化验，获取结果。查清外因，则要调查土壤植被的情况、利用方式和强度、地形地貌，还有光温水热条件，再将这些结果和信息以数字档案、实体样品的形式保存起来。同时，要形成一系列的土壤图。”第三次全国土壤普查专家技术指导组组长、中国工程院院士、中国科学院南京土壤研究所研究员张佳宝说。

据了解，土壤普查是对土壤形成条件、土壤类型、土壤质量、土壤利用及其潜力的调查。第三次全国土壤普查计划用4年时间，重点对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。

“土壤普查能够为土壤科学利用、改良培肥、保护管理等提供基础支撑，为涉及经济、社会、生态等方面政策的制定提供决策依据。”杨鹏介绍，第三次全国土壤普查将于2025年完成普查数据审核和汇交汇总，开展相关成果编制等。

“下一步，农业农村部将持续强化跟踪指导，做好技术支撑，加强普查保障，按照‘进度服从质量’原则，指导各地尽快完成土壤普查内业测试化验，扎实推进数据验收、成果形成等工作。”杨鹏说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年以来玉米深加工生产形势整体正常 行业开工率明显回升
　　人民网北京12月6日电 （记者李栋）近日，国家粮油信息中心组织开展玉米市场调研和形势分析，重点了解部分头部饲料、养殖和深加工企业的玉米饲用和加工需求情况及走势。受访企业反映，今年以来玉米深加工生产形势整体正常，特别是新粮上市后，原料采购成本降低有利于企业降本增效，行业开工率明显回升，带动玉米原料需求增长。…
农业农村部：第三次全国土壤普查外业调查采样任务如期完成
　　人民网北京12月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部举行的新闻发布会上了解到，我国第三次全国土壤普查取得阶段性进展。目前，外业调查采样任务已如期完成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部