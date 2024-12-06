人民网北京12月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部举行的新闻发布会上了解到，我国第三次全国土壤普查取得阶段性进展。目前，外业调查采样任务已如期完成。截至11月底，内业测试化验进度达到88%。

土壤是人类赖以生存的重要物质基础，是农业生产的核心资源。新中国成立以来，我国分别于1958年—1960年和1979年—1984年开展过两次全国土壤普查，这两次普查为我国相关资源调查、评价和规划提供了重要的基础数据。2022年，按照党中央、国务院有关决策部署，第三次全国土壤普查正式启动。

农业农村部农田建设管理司副司长杨鹏在发布会上介绍，普查开展以来，农业农村部会同有关部门组织3万多家单位40多万名普查工作者，深入2860个县采集样点287.2万个，采集样品311万份，如期圆满完成外业调查采样工作。

土壤普查，要查清质量变化的内因和外因。“要查清内因，必须开挖土壤剖面和采集土壤样品，然后到实验室进行化验，获取结果。查清外因，则要调查土壤植被的情况、利用方式和强度、地形地貌，还有光温水热条件，再将这些结果和信息以数字档案、实体样品的形式保存起来。同时，要形成一系列的土壤图。”第三次全国土壤普查专家技术指导组组长、中国工程院院士、中国科学院南京土壤研究所研究员张佳宝说。

据了解，土壤普查是对土壤形成条件、土壤类型、土壤质量、土壤利用及其潜力的调查。第三次全国土壤普查计划用4年时间，重点对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。

“土壤普查能够为土壤科学利用、改良培肥、保护管理等提供基础支撑，为涉及经济、社会、生态等方面政策的制定提供决策依据。”杨鹏介绍，第三次全国土壤普查将于2025年完成普查数据审核和汇交汇总，开展相关成果编制等。

“下一步，农业农村部将持续强化跟踪指导，做好技术支撑，加强普查保障，按照‘进度服从质量’原则，指导各地尽快完成土壤普查内业测试化验，扎实推进数据验收、成果形成等工作。”杨鹏说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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