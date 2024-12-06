人民网北京12月6日电 （记者李栋）近日，国家粮油信息中心组织开展玉米市场调研和形势分析，重点了解部分头部饲料、养殖和深加工企业的玉米饲用和加工需求情况及走势。受访企业反映，今年以来玉米深加工生产形势整体正常，特别是新粮上市后，原料采购成本降低有利于企业降本增效，行业开工率明显回升，带动玉米原料需求增长。

同时，深加工产品出口形势也较为乐观。某大型饲用氨基酸企业年用玉米超过200万吨，企业生产的苏氨酸和赖氨酸作为饲料添加剂，需求量稳中提升，主要用于猪料、禽料、水产等，另外新兴产品如宠物饲料的增速较快；今年前10个月实现加工产品同比增产18%，产品主要出口到欧洲、亚洲和拉美地区。

据饲料养殖企业反映，玉米的原料需求形势较好。某大型农牧食品上市公司表示，其年饲料产量和生猪出栏量均位列国内行业头部，企业今年前三季度营收超700亿元，饲料总销量超过1900万吨。

另一饲料上市公司年饲料销量超过2000万吨，今年前三季度面对养殖行情波动，饲料产业竞争日益激烈的行业挑战，企业持续强化科技、服务等核心竞争力，实现营业收入超800亿元，经营业绩稳健增长。饲料和加工企业对于后期的用粮需求较为乐观，并表示将增大采购数量，把库存建立在合理水平。

此外，中储粮集团公司于12月5日发布公告称，其所属相关企业近期将在东北等玉米产区继续增加2024年产国产玉米收储规模，积极入市开展收购。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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