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促进区域农业合作提升 2024澜湄农业农资经贸合作论坛召开

2024年12月06日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月6日电 （记者李栋）近日，以“推动澜湄农业农资绿色可持续发展”为主题的2024澜湄农业农资经贸合作论坛在广西南宁举行。

中华全国供销合作总社理事会副主任侯顺利表示，本次论坛旨在深入交流中国与东盟特别是澜湄流域国家在农业、农资、经贸、技术等方面的最新进展，加强企业、产品、技术展示对接，促进区域资源共享、市场开拓和贸易合作。这是推动澜湄农业农资经贸合作持续深化、助力区域农业绿色可持续发展的重要举措。

据了解，中国每年向东盟国家出口品种丰富的农资产品，其中出口化肥的数量占到中国化肥出口总量的1/4以上。当前，推动农业数字化转型和农业绿色发展正成为澜湄和中国—东盟未来农业合作的重点。

广西壮族自治区人民政府副主席许显辉表示，要发挥广西区位、农资等优势，深化与澜湄流域及东盟各国在产业、贸易等方面的交流合作，推动区域资源共享、市场对接和贸易拓展，努力为促进中国—东盟经贸合作提升作出积极贡献。

“论坛的举办，将为中国与湄公河及东盟等国家加强农业农资经贸合作搭建了重要平台和渠道，有利于积极助推区域各国加强农产品和农资产品的绿色发展和创新应用，促进各方农业产业链、供应链的深度融合与协同发展，共同为澜湄合作、中国—东盟繁荣发展作出积极贡献。”相关人士表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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