发现地方好景，挖掘特色好物，推介乡村振兴好经验。12月1日，人民网在北京举办“2024乡村振兴大会”暨“百日直播”数商兴农系列推介。本次大会结合人民网正在开展的“万商万品 万象焕新——百日直播行动”，以及中国网络社会组织联合会指导支持的数商兴农计划，通过深度交流、集中选品、直播助农、渠道展销、地方好物好景赋能计划“五位一体”联动，促进消费与乡村振兴有效融合。大会邀请中央和国家机关有关部门负责人代表，地方党委政府负责人代表，企业和社会组织代表，分别参与大会致辞、主题演讲、产品推介等环节，共同探索乡村振兴产业高质量发展新路径。

(责编：董童、李源)

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