人民网记者 王仁宏

当前，新一轮科技革命方兴未艾，通用人工智能、新能源、大数据等前沿技术正深刻改变着工业生产全流程，为各领域、各产业探索新场景、开辟新赛道、引领新方向提供变革动力。 企业是市场主体和经济社会发展的重要力量，企业创新已成为我国科技创新事业的重要策源地。人民网《对话企业家》栏目推出“向‘新’而行”系列访谈，多角度展现各领域数智创新成果，同步记录企业家在行进中感知新质动能、推动产业变革的思考与实践。

当前，数字经济正在蓬勃发展中加速融入千行百业，重塑着生活生产的各个环节。智能与信任犹如数字世界的一体两面，技术的发展不仅催生新一轮生产力变革，也带来一场对商业信任逻辑的认知革命。

如何搭建起互通互信的“安全底座”？近日，趣链科技创始人、首席执行官李伟在做客人民网《对话企业家》栏目时，表达了对新型生产要素——数据应用的深入思考。

“区块链也叫‘分布式账本’，是通过大家共同记账来形成数据控制安全共享的一种信任机制。”访谈伊始，李伟便形象表达了对这项技术的理解。

“区块链技术并不是凭空冒出来的，而是产业革新的必然结果。”李伟表示，区块链可使数据流通变得更透明、可信，可为社会交流、商业交易提供互信基础。

出于对可朔源、可互信、高安全性的需要，2015年，区块链技术率先在全球金融领域得以应用。彼时在高校任职的李伟敏锐地察觉到，一场逻辑变革正悄然而至。一年后，李伟决定从区块链切入，开启创业。

一次决定，改变了他的人生走向。创业之初，李伟不得不面对“不熟悉、不擅长”的领域。

“原来你在高校相对来说是比较光鲜的，看的是‘长板’。但做企业大多是‘乙方’，不仅要管理、要协同，还要降本、‘接地气’。”

技术发展并非一蹴而就，能引起革命性变革的技术更是如此。近年来，区块链市场迎来了资本“退潮”后的冷静期。

面对内外隐忧，是调转“船头”、再谋出路，还是坚定初心、继续前行？一次亲身经历，让李伟愈加坚定了内心的判断。

“记得我们研发的政务新系统上线后，我自己去线下办了一趟业务。在现场，和其他办理业务的人员聊了聊，感受到了‘一网通办’‘一网统管’这些通过我们技术实现的功能为大家带来的便利。”李伟表示，正是这样的一次收获，让自己意识到无形的“数字”正通过有形的服务改变着人们生活。

从过去对科研的专注，到做企业时克服“短板效应”，再到自我认同感重建，在不断求索中，李伟愈加明晰，“技术离不开应用。技术，永远要为人民服务，为社会服务。”

带着新思考、新感受，置身新一轮数字浪潮下的趣链迎来了一段“加速快跑”。

近年来，在李伟带领下，趣链科技瞄准数据要素赛道，进一步推动区块链、隐私计算、云计算等数字技术的融合应用，将数据场景逐步拓展至政务、司法、金融、能源、交通、制造、教育等多个公共数据授权应用领域。

以数字“双碳”为例，围绕政府治碳、企业管碳、个人低碳三大维度，趣链科技以企业碳排放量、碳排放强度等数据为基础，在政府端、企业端建立起数智控碳数字链路，保证数据采集、处理、流通、交易、使用中的全流程安全，为碳排放核查、碳交易、能源绿色转型提供数字保障。

可以看到，技术融合正助力各领域提升数据要素治理和应用水平，为构建安全、可信、高效的数据流通生态奠定数字基础。

谈及未来，李伟表示，下阶段，数据作为新型生产要素应有效参与到生产分配中。如何让数据从单一信息转变为聚合资产，在不泄露数据隐私的同时实现数据的有效交易，是下阶段发挥数据资产价值需要攻克的重要课题。

“数据越整合越有价值。” 他认为，从价值应用看，数字资产化发展目前仍处初步阶段。这不仅对数据的流通、转化、确权、分析提出更高要求，还需要以新的需求、新的技术、新的模式挖掘数据的多元价值。

从教师到企业家、从学术研究到企业管理、从趋势判断到应用落地，在李伟看来，他的每一步跨越，皆是对“自身能力边界的不断探索”。

“自主创新、攻克技术难关永远是科技型民营企业家的使命。第一，要做有技术门槛的事情；第二，一定要看到它的实际价值。这是我的坚持，也是我们前进的最大动力。”

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(责编：王仁宏、高雷)

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