人民日报客户端浙江频道 邓剑洋 刘军国

茜溪穿村而过，溪水清澈如镜，不远处，古色古香的村落镶嵌在绿意葱茏的青山之间。

走进浙江省金华市虞宅乡新光村，绿水、青山、古村、古桥相映成趣，村民、游客漫步其间，诗意江南的崭新画卷在此铺展。

“‘千万工程’让新光村发生了翻天覆地的变化。”虞宅乡党委书记毛悦说。

虞宅乡新光村景色。虞宅乡人民政府供图

“过去，新光村村民从事水晶加工产业，对环境污染大，‘千万工程’部署实施后，村里的水晶加工点集中搬迁到产业园，村里探索‘古村落+创客+农文旅’的发展模式，村民吃上‘文旅饭’，走上‘共富路’。”毛悦表示。

2023年，新光村接待游客数量达100万人次，旅游营业额达2650万元，村集体经济收入达117.3万元。

虞宅乡新光村景色。虞宅乡人民政府供图

从制水晶到“赛”文旅，新光村做对了什么？

乡土文化是金字招牌。

新光村党群服务中心内，优美流畅的戏腔声声入耳。村民们正在表演非物质文化遗产浦江乱弹。

“我们每周都会在这里表演两到三次的浦江乱弹，村民和游客都非常喜欢。”村民陈翠玲是浦江乱弹的爱好者，每周她都会与其他十几名村民在新光村党群服务中心表演浦江乱弹。

传统小吃、民俗技艺、古村古建……乡土乡音、乡容乡貌在新光村变得可感可知。“我们将传统文化与乡村旅游相结合，引导非遗传承人开设特色店铺，利用乡村场馆承办文化活动，塑造特色鲜明的文化地标，让乡村旅游在乡土文化的赋能下更加有声有色。”毛悦说。

乡村全面振兴，关键在人。

走进新光村廿玖间里青年创客基地，游客团团围坐，一场别开生面的音乐会正在举行。

廿玖间里青年创客基地里的青创咖啡馆。张皓钺摄

“创客基地里集成了青创咖啡馆、山野陶艺等店铺，同时我们邀请歌手入村驻唱，每天为游客和村民开设音乐会。”廿玖间里青年创客基地负责人陈青松表示，创客基地自2015年成立以来，吸引了不少创客入驻，有力推动乡村旅游的发展。

曲罢，95后歌手黄梅走下舞台。“2019年，我来到创客基地长期驻唱。这里的氛围特别好，独特的乡土气息和乡村文化非常有吸引力。”黄梅说，“像我这样长期在村里驻场的歌手还有七名，通过在村里线下驻唱和线上直播，我也希望把更多的人吸引到乡村。”

乡村全面振兴的大棋盘里，产业振兴是重中之重。

返乡创业的村民赵珊珊目前在新光村经营着一家民宿。“村子的环境越来越好，创客基地成立后，村子的发展越来越有活力，我也选择回到村里，为村子发展贡献一份力量。”赵珊珊说，“我们的民宿总共有6个房间，节假日每天都是满房，感觉日子越来越有奔头。”

目前，新光村共有民宿、农家乐38家，每年营业额可达860万元。“以文塑旅、以旅彰文，我们积极推动乡土文化融入乡村产业发展，做好活态传承与活化利用，激发乡村全面振兴新活力。”毛悦说。

(责编：杨曦、陈键)

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