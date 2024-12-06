12月3日，全国集成电路标准化技术委员会人工智能芯片工作组成立大会暨技术研讨会在北京召开。

工作组组长、工信部电子信息司副司长史惠康表示，集成电路标委会成立以来，凝聚行业力量、汇集优势资源，取得了一系列阶段性成果。人工智能芯片工作组的成立标志着一个崭新的起点，同时也承载着重要的意义。希望工作组在后续工作中谋划战略方向，加强产业协同；强化顶层设计，加快构建支撑产业高质量发展的标准体系；加强重点标准研制，以标准化助力我国集成电路产业突破发展瓶颈，更好地推动产业高质量发展。

国家市场监督管理总局标准技术管理司处长刘大山提出，人工智能芯片工作组的成立对推动芯片产业的健康发展，提升产业的国际竞争力具有重要意义。希望工作组今后聚焦行业共性需求，加快重点标准研制；坚持应用牵引，加强标准协同；加快国际标准布局，推动产业国际合作。

中国电子技术标准化研究院院长杨旭东表示，电子标准院后续将继续认真履职尽责，从标准化组织建设、重点领域标准研制、标准应用推广以及国际标准化等方面加强人工智能芯片标准化工作，为标委会及工作组做好全方位的保障与支撑。

会上，工业和信息化部电子信息司巡视员吴国纲宣读了工作组成立文件，工作组副组长、中国电子技术标准化研究院副院长郭楠报告了工作组组建情况及后续工作思路。同时，本次会议还邀请清华大学教授尹首一、华为海思高级总监刘音、燧原科技首席标准师梅敬青围绕人工智能芯片架构发展路径、芯片软件栈生态建设和大模型应用等重点领域做了专题技术报告。全体成员就工作组工作思路进行了深入的交流与研讨，明确方向、凝聚共识，为后续工作奠定了坚实的基础。

全国集成电路标准化技术委员会人工智能芯片工作组全体成员和代表，以及秘书处单位代表共80余人参加会议。

(责编：董童、李源)

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