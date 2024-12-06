人民日报客户端浙江频道 刘军国 邓剑洋

12月3日，记者一行来到了浙江省杭州市桐庐县桐君街道梅蓉村。走进村口，长约500米的水杉大道与过往的行人和车辆构成了一幅美丽的画卷。

梅蓉村，一步一景。走在田埂上，既可以看到长势旺盛的油菜，又可以欣赏到顶尖艺术院校设计的公共艺术作品。

从美丽乡村到艺术乡村，梅蓉村这个富春江畔的小村落在一次次改造、建设中蝶变。零落田块流转整合，成了千亩良田，田间地头“长”出特色各异的艺术品，闲置地块打造成了亲子乐园……从美丽环境的优化提升到古朴民居的典雅重塑，再到美丽经济的多元化激活，梅蓉的蝶变是一场全方位、深层次的乡村变革序曲。

大家纷纷感慨：梅蓉村可谓新时代富春山居图的美丽一隅。

梅蓉村全景图。桐君街道供图

“以前那里是养猪场，现在成了乡村美学生活馆。”讲解员指着距村口不远处的一处白色房子说。

这座别致的白色房子叫漠画肆季。走进小院，目之所及都是考究的细节。院子里摆放的一只透明玻璃鱼缸，让人忍不住拍照。鱼儿悠然自得地在水中游泳，但透过鱼缸看到它们仿佛在田间游弋。

这个院子的负责人叫霍繁，出生在宁夏，2015年来到桐庐从事民宿产业，机缘巧合之下，2023年来到梅蓉村，开始运营漠画肆季。

“梅蓉村的艺术气息非常浓厚，我们立足乡村本色，自行设计打造美学馆、生活馆，每季开展不同的主题活动，白天以咖啡为主，晚上提供酒水，小点心都是我们自己动手做出来的。”霍繁说，他们主打的就是乡村美学生活体验，为乡村注入活力。

在霍繁看来，自己在梅蓉村运营的项目是一个平台。这个平台既让来自大城市的人喜欢上乡村生活，给乡村旅游带来更多客流、更多活力，又让当地村民开阔视野，接触更丰富的生活方式。

离开之前，记者注意到一个细节，漠画肆季的吧台是下沉式的。“这是为了让顾客感受到被尊重。”霍繁说。

在梅蓉村有一处复游率达65%的地点，那就是溜娃圣地——吉木丘林农场。

“原本是一个杂木林，我们把它改造成为集美食、手作、萌宠于一体的乡间农场。”负责人毛妍说。

吉木丘林农场有“自然创享所”“粗粮研究所”“艺术研习所”“元气制作所”等场馆，将儿童活动与自然体验完美结合，满足不同年龄段儿童的游玩需求，在自然中激发儿童的探索欲望，在活动中提高儿童的动手能力。除此之外，还有露营区、萌宠区、餐饮区等区域，在大饱眼福的同时还能大饱口福。

在吉木丘林农场，记者遇到了25岁的河北小伙丁健。丁健在读完平面设计专业后，来到这里工作。在他看来，这里有适合年轻人的生活工作环境。“不仅可以从事本专业的平面设计相关工作，而且还可以参与文旅运营、农场管理等。”丁健说，如果条件允许，希望一直在这里工作生活下去。

“农场是嫁接在梅蓉村上‘生长’起来的，要让村民也成为利益共享者。”吉木丘林农场创始人李东宇表示。在梅蓉村的杨梅成熟季，李东宇开展公益助农，帮助农户包装、运输和销售，抢抓杨梅保鲜期，将梅蓉杨梅销售配送至北京、上海。吉木丘林农场还研制推出杨梅酱、杨梅干、杨梅咖啡和杨梅果茶等一系列独具特色的杨梅产品，颇受年轻人追捧。

为实现乡村振兴从“输血”到“造血”的转变，梅蓉村联合桐君街道与杭州市及桐庐县国企合作，积极探索整村运营模式。“街道出政策、争取配套资金，村集体梳理整合空间，市县国企来操盘运营。”桐君街道党工委委员、办事处副主任潘萍萍说，目前包括公共服务设施建设以及老宅盘活建设等项目均已启动，多个特色鲜明、相互助力的功能分区已经形成。

梅蓉村成立了“同心荟”，促进整村运营项目和村里已有新业态形成良好互动。“让运营公司在做推广的时候把所有业态都带上。”潘萍萍说。

据了解，梅蓉村连续举办两届中国桐庐山水艺术季，打造“山水艺术季”IP，营造乡村艺术新空间。艺术活动引流，为千年古村注入了新的活力，助力梅蓉村成为杭州市第一批共同富裕村。

“乡村要振兴，除了资金、技术之外，人是最重要的因素。”潘萍萍表示，这几年，30多名村里的大学生回乡发展，40多名外地的大学生来到村里就业，他们为梅蓉村带来新思路、新技术、新业态。

(责编：杨曦、陈键)

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